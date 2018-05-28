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Старейшее дерево Европы обнаружили в Италии
В национальном парке «Поллино» в южной части Италии учёные наткнулись на древнюю сосну.
Предположительно, она появилась здесь около 789 года нашей эры. Специалисты установили, что дерево пережило немало засух, однако годичные кольца продолжают нарастать, что свидетельствует про хорошее «самочувствие» сосны.
Теперь исследователи готовятся изучить дерево более детально, чтобы установить, как леса приспосабливаются к изменениям окружающей среды.
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В национальном парке «Поллино» в южной части Италии учёные наткнулись на древнюю сосну.
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