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Стоит попробовать: Джонн Депп рассказал, что ему нравится в русских девушках
Известный актёр Джонни Депп в прошлые выходные посетил Москву и выступил в «Олимпийском» вместе со своей группой «Голливудские вампиры».
Актёр и певец также успел посетить квартиру-музей советского поэта Владимира Маяковского и Мавзолей, а также дать несколько интервью. В одной беседе Депп рассказал, за что любит русских девушек.
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Известный актёр Джонни Депп в прошлые выходные посетил Москву и выступил в «Олимпийском» вместе со своей группой «Голливудские вампиры».
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