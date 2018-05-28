Стоит попробовать: Джонн Депп рассказал, что ему нравится в русских девушках

Известный актёр Джонни Депп в прошлые выходные посетил Москву и выступил в «Олимпийском» вместе со своей группой «Голливудские вампиры».

Актёр и певец также успел посетить квартиру-музей советского поэта Владимира Маяковского и Мавзолей, а также дать несколько интервью. В одной беседе Депп рассказал, за что любит русских девушек.

«Славянские черты лица – это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение», – сказал Джонни.