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«Ролан Гаррос»: Саснович вышла во второй круг, Соболенко завершает выступление
Две белорусские теннисистки сегодня с переменным успехом провели поединки первого круга «Ролан Гаррос».
Александра Саснович в двух партиях обыграла 103-ю ракетку планеты Денизу Аллертову из Чехии (6:4, 6:3).
А вот для Арины Соболенко день не задался. Её заставила сложить оружие голландка Кики Бертенс (2:6, 1:6).
Напомним, 28 мая свой матч первого круга на парижском грунте провела Виктория Азаренко. Она не справилась с чешкой Катериной Синяковой (5:7, 5:7)
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Две белорусские теннисистки сегодня с переменным успехом провели поединки первого круга «Ролан Гаррос».
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