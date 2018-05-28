«Ролан Гаррос»: Саснович вышла во второй круг, Соболенко завершает выступление

Две белорусские теннисистки сегодня с переменным успехом провели поединки первого круга «Ролан Гаррос».

Александра Саснович в двух партиях обыграла 103-ю ракетку планеты Денизу Аллертову из Чехии (6:4, 6:3).

А вот для Арины Соболенко день не задался. Её заставила сложить оружие голландка Кики Бертенс (2:6, 1:6).

Напомним, 28 мая свой матч первого круга на парижском грунте провела Виктория Азаренко. Она не справилась с чешкой Катериной Синяковой (5:7, 5:7)

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