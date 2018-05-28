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Тело девушки обнаружили у многоэтажки в Минске
29.05.2018 19:20 — Разное | Аргументы и факты
Погибшую обнаружили утром 29 мая.
Тело 17-летней девушки с признаками падения с высоты было найдено в одном из дворов на минской улице, пишет
Точных причин случившегося в Следственном комитете пока не называют. По факту случившегося проводится проверка.
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Точных причин случившегося в Следственном комитете пока не называют. По факту случившегося проводится проверка.
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