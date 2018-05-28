Тело девушки обнаружили у многоэтажки в Минске

Погибшую обнаружили утром 29 мая.

Тело 17-летней девушки с признаками падения с высоты было найдено в одном из дворов на минской улице, пишет БЕЛТА. На место происшествия выехали следователи, милиционеры, эксперты-криминалисты.

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Точных причин случившегося в Следственном комитете пока не называют. По факту случившегося проводится проверка.

