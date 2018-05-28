США требуют от российских авиакомпаний отчитываться о полетах

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Почему требуют отчета





Компании будут обязаны предоставить всю информацию о готовящихся рейсах в течение семи дней. Фото: AFP

Москва "формирует позицию"

Чего добивается Россия

Приказ выпущен 23 мая. Он касается авиакомпаний "Аэрофлот", "ЭйрБриджКарго" (дочерняя структура компании "Волга-Днепр") и "Якутия".Они должны отчитаться обо всех планируемых грузовых и комбинированных перевозках (когда самолет перевозит коммерческий груз в грузовом отсеке пассажирского самолета). В приказе говорится, что его копия будет предоставлена этим компаниям.Согласно приказу, компании должны предоставить информацию о том оборудовании, которое будет использовано в ходе полетов, датам полетов, аэропортам назначения и времени прибытия и вылета из каждого порта. Кроме того, нужно указать бренды, под которыми будет выполняться рейс, и другую информацию.Русская служба Би-би-си отправила запросы в министерство транспорта России, Росавиацию, а также "Аэрофлот", "Якутия" и "ЭйрБриджКарго".Министерство транспорта США в тексте приказа пояснило, что это ответ на действия России, которая не предоставила американским грузовым перевозчикам необходимого коридора для пересечения своего воздушного пространства.О чем речь?В 1994 году между США и Россией было заключено соглашение о воздушном сообщении, впоследствии продленное в 1999 году.Согласно договору, американские авиакомпании используют российское воздушное пространство. Североамериканские авиакомпании летают над территорией России, чтобы добраться до Восточной Азии. Это самые быстрые и дешевые маршруты для них. Альтернативные занимают больше времени и требуют большего количества топлива.Так продолжалось до начала летнего сезона 2018 года, когда Россия "отклонилась от режима взаимности", говорится в документе, и не разрешила американским грузовым перевозчикам пролетать над Россией.Судя по документу американского минтранса, события развивались следующим образом.Американские авиакомпании получили разрешения использовать три пассажирских коридора до конца октября, а четвертый, транспортный, только до 20 апреля. Кроме того, Россия предложила изменить грузовой маршрут.Переговоры, на которых США и Россия, должны были договориться о пролетах, были назначены на 18-19 апреля этого года в Вашингтоне. Но 6 апреля Россия проинформировала правительство США о том, что она в переговорах участвовать не будет.говорится в документах минтранса США.В итоге, как говорится в документах минтранса США, американские перевозчики начали испытывать "значительные трудности" в грузовых перевозках между Европой и Азией.Им приходится корректировать маршруты, что приводит к увеличению продолжительности рейсов и росту затрат, в том числе на топливо, работу экипажей и так далее.говорится в документе.14 мая тогда исполняющий обязанности российского министра транспорта Максим Соколов заявил, что Россия рассчитывает "в ближайшее время" провести переговоры с США по авиасообщению.- сказал он (цитата по).Соколов говорил, что авиационные власти России и США, а также американские перевозчики должны подписать соглашение о транзите через территорию РоссииРусская служба Би-би-си ожидает ответа от министерства иностранных дел России.Спор между властями США и России по поводу пролетов авиакомпаний - не единственный за последнее время повод для ухудшения отношений между двумя странами.В апреле США ввели санкции против трех десятков российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Кроме того, Россия и США "обменялись" взаимной высылкой дипломатов.В итоге "Аэрофлот" столкнулся со сложностями с получением виз США для своих экипажей. Об этом официально сообщала РБК сама компания, а также подтверждал источник Би-би-си, близкий к "Аэрофлоту".по визовому вопросу, говорил источник Би-би-си.Исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт"не исключает, что визовый вопрос может быть одним из пунктов для обсуждения при рассмотрении вопроса о пролетах грузовых самолетов.