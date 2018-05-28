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США требуют от российских авиакомпаний отчитываться о полетах

29.05.2018 19:27 — Разное | UDF  
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Фото: AFP
Министерство транспорта США обязало три российские авиакомпании предоставить информацию о будущих полетах в Штаты для проверки соответствия рейсов американскому законодательству. Власти США называют это ответом на действия России, которая не предоставила американским грузовым перевозчикам коридора для пролета. В чем причина конфликта?

Приказ выпущен 23 мая. Он касается авиакомпаний "Аэрофлот", "ЭйрБриджКарго" (дочерняя структура компании "Волга-Днепр") и "Якутия".

Они должны отчитаться обо всех планируемых грузовых и комбинированных перевозках (когда самолет перевозит коммерческий груз в грузовом отсеке пассажирского самолета). В приказе говорится, что его копия будет предоставлена этим компаниям.

Согласно приказу, компании должны предоставить информацию о том оборудовании, которое будет использовано в ходе полетов, датам полетов, аэропортам назначения и времени прибытия и вылета из каждого порта. Кроме того, нужно указать бренды, под которыми будет выполняться рейс, и другую информацию.

Русская служба Би-би-си отправила запросы в министерство транспорта России, Росавиацию, а также "Аэрофлот", "Якутия" и "ЭйрБриджКарго".


Почему требуют отчета

Министерство транспорта США в тексте приказа пояснило, что это ответ на действия России, которая не предоставила американским грузовым перевозчикам необходимого коридора для пересечения своего воздушного пространства.

О чем речь?

В 1994 году между США и Россией было заключено соглашение о воздушном сообщении, впоследствии продленное в 1999 году.

Согласно договору, американские авиакомпании используют российское воздушное пространство. Североамериканские авиакомпании летают над территорией России, чтобы добраться до Восточной Азии. Это самые быстрые и дешевые маршруты для них. Альтернативные занимают больше времени и требуют большего количества топлива.

Так продолжалось до начала летнего сезона 2018 года, когда Россия "отклонилась от режима взаимности", говорится в документе, и не разрешила американским грузовым перевозчикам пролетать над Россией.

Судя по документу американского минтранса, события развивались следующим образом.

Американские авиакомпании получили разрешения использовать три пассажирских коридора до конца октября, а четвертый, транспортный, только до 20 апреля. Кроме того, Россия предложила изменить грузовой маршрут.

Переговоры, на которых США и Россия, должны были договориться о пролетах, были назначены на 18-19 апреля этого года в Вашингтоне. Но 6 апреля Россия проинформировала правительство США о том, что она в переговорах участвовать не будет.

"С тех пор правительство США несколько раз связывалась с Россией по поводу утверждения пролетов и переноса даты переговоров, - говорится в документах минтранса США. - Россия ответила письмом от 26 апреля 2018 года, подтверждая намерение ее властей изменить маршрут, и без ответа на даты, которые предложило американское правительство".

США требуют от российских авиакомпаний отчитываться о полетах

Компании будут обязаны предоставить всю информацию о готовящихся рейсах в течение семи дней. Фото: AFP

В итоге, как говорится в документах минтранса США, американские перевозчики начали испытывать "значительные трудности" в грузовых перевозках между Европой и Азией.

Им приходится корректировать маршруты, что приводит к увеличению продолжительности рейсов и росту затрат, в том числе на топливо, работу экипажей и так далее.

"Некоторые рейсы оказались под угрозой закрытия из-за нерентабельности", - говорится в документе.


Москва "формирует позицию"

14 мая тогда исполняющий обязанности российского министра транспорта Максим Соколов заявил, что Россия рассчитывает "в ближайшее время" провести переговоры с США по авиасообщению.

"Мы готовим свою позицию. Она, в первую очередь, будет исходить из интересов России, нашей страны, развития транспортной отрасли. И решение будет взвешенным. Но к нему необходимо прийти... Мы формируем нашу позицию - не только минтранс, но и другие ведомства, включая в первую очередь, конечно, МИД", - сказал он (цитата по ТАСС).

Соколов говорил, что авиационные власти России и США, а также американские перевозчики должны подписать соглашение о транзите через территорию России "до конца года".

Русская служба Би-би-си ожидает ответа от министерства иностранных дел России.


Чего добивается Россия

Спор между властями США и России по поводу пролетов авиакомпаний - не единственный за последнее время повод для ухудшения отношений между двумя странами.

В апреле США ввели санкции против трех десятков российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Кроме того, Россия и США "обменялись" взаимной высылкой дипломатов.

В итоге "Аэрофлот" столкнулся со сложностями с получением виз США для своих экипажей. Об этом официально сообщала РБК сама компания, а также подтверждал источник Би-би-си, близкий к "Аэрофлоту".

"В компании есть напряжение" по визовому вопросу, говорил источник Би-би-си.

Исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев не исключает, что визовый вопрос может быть одним из пунктов для обсуждения при рассмотрении вопроса о пролетах грузовых самолетов.

 
 
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Власти США называют это ответом на действия России, которая не предоставила американским грузовым перевозчикам коридора для пролета.
 
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