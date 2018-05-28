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"Не бил — это были касания". В Борисове судят офицера
Обвиняемый Глеб Чайковский. Фото: Екатерина Пантелеева
По версии обвинения, Глеб Чайковский наносил военнослужащим удары ногой, саперной лопаткой, металлической антенной, деревянной палкой.
Глебу 26 лет, он не под стражей. О себе рассказывает: не женат, образование высшее. До февраля 2018-го служил в армии по контракту. Сейчас он живет в Борисове, работает администратором торгового зала. На работе его характеризуют хорошо. Вину молодой человек признает частично.
По делу проходят 17 потерпевших. 29 мая их не вызывали. В деле около 16 эпизодов.
Все происходило в июле-августе 2017 года. Глеб уточнил, что было это на танкодроме во время занятий по вождению, которые он проводил.
После гибели рядового Александра Коржича в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре в Печах прошли тотальные проверки. В итоге в суд Борисовского района поступило три уголовных дела о воинских преступлениях — преступлениях, предусмотренных главой 37 УК. Воинскими являются преступления против установленного порядка прохождения воинской службы, совершенные лицами, на которых распространяется статус военнослужащего. Со смертью Коржича эти дела не связаны.
В марте-мае в Борисове также рассмотрели несколько дел в отношении военных и рядовых из Печей.
Глеб не отказывается давать показания. Во время допроса он подробно останавливается на каждом эпизоде. Не исключает, что у некоторых рядовых были причины его оговаривать. Причины обыденные, например с кем-то не заладились отношения.
В начале допроса Чайковский пояснил, что во время первого знакомства он старался произвести на солдат хорошее впечатление.
— Для меня было важно, чтобы они меня не боялись, — отметил он. — Атмосфера была напряженная, из-за одного человека могли наказать весь взвод. Мне было важно, чтобы рядовые шли со мной на контакт. Даже на КМБ (курс молодого бойца. — Прим. TUT.BY) говорил им, чтобы они обращались за помощью… Иногда я перегибал палку, но находил в себе силы извиниться.
Чайковский рассказывает, что рядовым он был как старший брат — «с кем-то лучше, с кем-то хуже».
Глеб не отрицает, что шестеро солдат, с которыми он в этот период работал, были «проблемными». Один вел себя с ним, как «дружок с улицы»: вместо «так точно», например, отвечал «да, нет», матерился. Второй «стучал» на других рядовых. Остальные были непонятливые и даже со второго раза не всегда понимали задачу. Чайковский также отметил: на очных ставках никто из потерпевших не предъявлял ему никаких претензий.
Во время допроса обвиняемый подробно комментирует каждый из эпизодов. Так, например, как-то во время занятий, двое Д. и Б. (сейчас потерпевшие) не сменили на препятствиях двух солдат. В тот день, говорит обвиняемый, было дождливо и жарко. Солдаты рано встали, много прошли, были уставшими. Старлею, рассказывает он, стало жалко «несмененных» и он наказал «штрафников». Д «на минуту-полторы предложил принять упор лежа». А Б. ударил саперной лопаткой.
— Мне было жалко Ч. (не смененного солдата. — Прим. TUT.BY), — объяснил свое поведение Чайковский. — Я расчувствовался и ударил Б. саперной лопаткой по голове.
— Сильно? — уточнил гособвинитель.
— Я не применял к лопате силу, я не знал, как достучаться до бойца.
Еще один эпизод произошел, когда у солдат было первое вождение. Впервые сталкиваясь с большой техникой, поясняет обвиняемый, рядовые часто нервничают. Нервничал и К. Чтобы подбодрить его и разрядить обстановку, Чайковский решил с ним поговорить. Во время разговора они, продолжает Глеб, вспомнили фильм «В 47 роте». И у их родилась фраза: выдержишь ли ты, К., 47 ударов антенной-указкой за «сучку». Под «сучкой» имелся ввиду определенный вид техники.
— Как это удары за технику? — уточнил гособвинитель.
— Ну, а как десантники бьют бутылки об голову за ВДВ.
— Вы пытались перевести страх на боль?
— Я его не бил, это были касания. После 22 ударов он сказал: «Хватит», и я перестал … Самое главное ему не было больно, — описывает произошедшее обвиняемый.
К слову, это был не единственный случай, когда Чайковский применял к рядовым металлическую антенну. В связи с этим судья спросил: «Почему у вас были массовые касания антенной?»
— Она у меня всегда была в руках, — ответил обвиняемый.
При этом он сообщил, что «часто касания были случайны». Кроме того, «солдаты после этого к врачам не обращались и не хромали».
На вопрос суда, имели ли касания воспитательный момент, Чайковский четкого ответа не дал. Еще один из эпизодов случился 22 августа. По версии обвинения, Чайковский поставил солдат в шеренгу и заставил их не менее 10 минут держать бревна. Сам Глеб пояснил, что в ту ночь во время занятий он попросил солдат уложить столбы. Сделать это нужно было, чтобы никто о них случайно не споткнулся и не получил травм. Почему рядовые его поняли по-другому, он не знает. Возможно, предполагает, потому что были сонные.
Когда адвокат попросила Глеба высказать свое отношение к личному составу, он сказал так:
— Я им был как старший брат. Мои действия не были направлены на причинение морального и физического вреда. Я старался их обучать, прививать мужские качества, чтобы они стояли друг за друга.
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В Борисове начался очередной суд над военнослужащим 72-го гвардейского Объединенного учебного центра в Печах.
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