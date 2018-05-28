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Как выгоднее приобрести квартиру в новостройке

29.05.2018 19:12 — Разное | UDF  
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Как показывает статистика, приобретение жилья – это событие, которое у большинства людей происходит лишь один раз в жизни. Большие денежные средства требуют, чтобы их можно было безопасно вложить в покупку недвижимости. Выгоднее всего приобретать квартиры в новостройках, так как здесь выгодно инвестировать меньшие суммы еще на этапе незавершенного строительства.

Интернет-сервис Flatfy.by предлагает посетителям самую полную базу недвижимости в Беларуси, так как его собственная поисковая система настроена таким образом, чтобы отслеживать все существующие застройки и оповещать о них на сайте. Списки новостроек регулярно обновляются, пользователи ресурса могут в режиме реального времени отслеживать предложения о купле жилья в более чем 500 новостройках по всей стране. Сервис начал свою работу 5 лет назад и к этому времени стал самым популярным сайтом по поиску недвижимости в Беларуси.

При внешне нестабильной экономической ситуации в стране уровень инфляции всегда угрожает потерей сбережений многим нашим соотечественникам. Класть деньги на депозит довольно рискованно, так как темпы обесценивания национальной валюты могут быть выше дохода с процентов. Поэтому инвестировать в недвижимость намного безопаснее. Жилье постоянно растет в цене и со временем его можно очень выгодно продать и не только вернуть вложенные средства, но и получить крупную выгоду. С сервисом Flatfy.by купить новостройку в Минске куда безопаснее, чем просто довериться первой попавшейся компании-застройщику.

Хотя инвестиции в недвижимость и сопряжены с рядом возможных рисков, их можно свести к минимуму, воспользовавшись мониторингом интернет-сервиса. На сайте реализованы удобные опции по анализу каждой компании-застройщика: пользователи будут знать, сколько времени она существует, какое количество объектов уже ею сдано и были ли какие-то проблемы со сдачей в эксплуатацию новостроек.

Вся недвижимость на сайте каталогизирована по годам завершения строительства. Каждый посетитель сможет самостоятельно выбрать год сдачи, тем самым спланировав полностью приобретение собственного жилья. Это очень выгодно для тех, кто имеет ограниченные средства для инвестирования, но не боится рискнуть инвестировать в строительство квартир на ранних стадиях. Как показывает практика, это экономит значительные суммы денег, позволяя вложить их потом в ремонт и обустройство жилья.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Как показывает статистика, приобретение жилья – это событие, которое у большинства людей происходит лишь один раз в жизни.
 
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