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Как выгоднее приобрести квартиру в новостройке
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При внешне нестабильной экономической ситуации в стране уровень инфляции всегда угрожает потерей сбережений многим нашим соотечественникам. Класть деньги на депозит довольно рискованно, так как темпы обесценивания национальной валюты могут быть выше дохода с процентов. Поэтому инвестировать в недвижимость намного безопаснее. Жилье постоянно растет в цене и со временем его можно очень выгодно продать и не только вернуть вложенные средства, но и получить крупную выгоду. С сервисом Flatfy.by
Хотя инвестиции в недвижимость и сопряжены с рядом возможных рисков, их можно свести к минимуму, воспользовавшись мониторингом интернет-сервиса. На сайте реализованы удобные опции по анализу каждой компании-застройщика: пользователи будут знать, сколько времени она существует, какое количество объектов уже ею сдано и были ли какие-то проблемы со сдачей в эксплуатацию новостроек.
Вся недвижимость на сайте каталогизирована по годам завершения строительства. Каждый посетитель сможет самостоятельно выбрать год сдачи, тем самым спланировав полностью приобретение собственного жилья. Это очень выгодно для тех, кто имеет ограниченные средства для инвестирования, но не боится рискнуть инвестировать в строительство квартир на ранних стадиях. Как показывает практика, это экономит значительные суммы денег, позволяя вложить их потом в ремонт и обустройство жилья.
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Как показывает статистика, приобретение жилья – это событие, которое у большинства людей происходит лишь один раз в жизни.
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