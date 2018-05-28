Олексин займется табачным производством в Шабанах



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для развития табачного производства в Шабанах депутаты Мингорсовета проголосовали за изменение границ столицы, сообщает. Как стало известно TUT.BY, проект реализует компания, подконтрольная бизнесмену. Именно ему недавно власти страны доверили торговлю сигаретами.Участок площадью 1,48 гектара, расположенный на территории промышленной зоны Шабаны, предлагается включить в состав Минской области и Минского района для реализации инвестиционного проекта по развитию табачной отрасли.— сказал председатель комитета архитектуры и градостроительства МингорисполкомаПредполагаемый объем инвестиций составит около 100 миллионов рублей. Будет создано около 200 рабочих мест.Как рассказали TUT.BY два информированных источника, инвестпроект реализует подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания.говорит собеседник портала.Источник, близкий к Алексею Олексину, отказался от комментариев.Интересы Алексея Олексина сосредоточены на торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе. А в конце 2017 года власти доверили его компании «Энерго-Оил» создание единой товаропроводящей сети, которая будет продавать табачную продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Недавно же «Энерго оил» стало вторым импортером сигарет (L&M, Parliament, Marlboro) в Беларусь. Ранее только «Беларусьторг» Управления президента Беларуси имел право ввозить в страну сигареты.Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси. Он раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись.