Анастасия Веремеенко стала лицом бренда Coswick

Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией "Косвик" об использовании имиджа спортсменки для продвижения спортивных паркетных полов под брендом Coswick.

"Персональный рекламный контракт такого рода стал первым для профессионального белорусского баскетбола", - сказал на пресс-конференции в Минске во вторник директор иностранного унитарного предприятия "Косвик" Владимир Яновский.

Как рассказали в компании "Косвик", выбор А.Веремеенко в качестве лица бренда неслучаен. "Косвик" позиционирует себя как производитель спортивных паркетных полов высокого класса, в том числе для проведения международных соревнований всех уровней, а Веремеенко – самая успешная и узнаваемая белорусская баскетболистка с большим игровым опытом.

Компания рассчитывает и на экспертное мнение А.Веремеенко как профессионала с большим опытом, при разработке и тестировании новых видов спортивных покрытий для игровых видов спорта.

"Для меня большая честь представлять продукт высшего качества, произведенный в Беларуси. Основную часть своего времени я провожу на баскетбольной площадке. И, поверьте, знаю, насколько важным для профессиональных игроков является качество спортивного пола", - заявила А.Веремеенко.

А.Веремеенко – профессиональная баскетболистка, игрок женской национальной команды Республики Беларусь по баскетболу и баскетбольного клуба "Фенербахче" (Турция).



