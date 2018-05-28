﻿ Анастасия Веремеенко стала лицом бренда Coswick. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анастасия Веремеенко стала лицом бренда Coswick

29.05.2018 19:04 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией "Косвик" об использовании имиджа спортсменки для продвижения спортивных паркетных полов под брендом Coswick.

"Персональный рекламный контракт такого рода стал первым для профессионального белорусского баскетбола", - сказал на пресс-конференции в Минске во вторник директор иностранного унитарного предприятия "Косвик" Владимир Яновский.

Как рассказали в компании "Косвик", выбор А.Веремеенко в качестве лица бренда неслучаен. "Косвик" позиционирует себя как производитель спортивных паркетных полов высокого класса, в том числе для проведения международных соревнований всех уровней, а Веремеенко – самая успешная и узнаваемая белорусская баскетболистка с большим игровым опытом.

Компания рассчитывает и на экспертное мнение А.Веремеенко как профессионала с большим опытом, при разработке и тестировании новых видов спортивных покрытий для игровых видов спорта.

"Для меня большая честь представлять продукт высшего качества, произведенный в Беларуси. Основную часть своего времени я провожу на баскетбольной площадке. И, поверьте, знаю, насколько важным для профессиональных игроков является качество спортивного пола", - заявила А.Веремеенко.

А.Веремеенко – профессиональная баскетболистка, игрок женской национальной команды Республики Беларусь по баскетболу и баскетбольного клуба "Фенербахче" (Турция).

Анастасия Веремеенко стала лицом бренда Coswick

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда белорусского баскетбола Анастасия Веремеенко подписала контракт с компанией "Косвик" об использовании имиджа спортсменки для продвижения спортивных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оставленный без присмотра велосипед - легкая добыча для преступника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика