Окончательное решение по тактике изменения цен на топливо пока не принято – Семашко

Окончательное решение по тактике дальнейшего изменения розничных цен на топливо в Беларуси пока не принято, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко журналистам во вторник в Минске.

"По копейкам мы уже закончили повышение ", - сказал В.Семашко.

Он обратил внимание, что за последние полтора месяца нефть подорожала на 30%: с $60 за баррель до $80.

"Что нам делать? У обоих НПЗ инвестиционная программа — на $1 млрд 735 млн на Мозырском НПЗ и $1 млрд 640 млн - на "Нафтане". Их же надо "отбивать", обслуживать кредиты, и это надо делать за счет прибыли заводов", - заметил вице-премьер.

"Поэтому повышение (цен на топливо – ИФ) неизбежно, другое дело - какая будет тактика. Есть разные мнения на этот счет. Пока окончательного решения нет", - сказал В.Семашко.

Как сообщалось, с начала 2018 года розничные цены на топливо в республике изменялись уже 10 раз, последнее произошло 15 мая. Изменение цены, как правило, составляло 1 копейку.

Ранее председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко заявил, что стратегия по росту цен на автомобильное топливо у концерна остается прежней: соответствие стоимости нефтепродуктов и стоимости барреля нефти.

"С учетом сегодняшней стоимости барреля предстоит повышение цен на автомобильное топливо, но повторюсь, это будет идти синхронно с Российской Федерацией, практически на 24%", - сказал И.Ляшенко.