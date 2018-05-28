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Окончательное решение по тактике изменения цен на топливо пока не принято – Семашко

29.05.2018 19:02 — Разное | Интерфакс  
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Окончательное решение по тактике дальнейшего изменения розничных цен на топливо в Беларуси пока не принято, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко журналистам во вторник в Минске.

"По копейкам мы уже закончили повышение ", - сказал В.Семашко.

Он обратил внимание, что за последние полтора месяца нефть подорожала на 30%: с $60 за баррель до $80.

"Что нам делать? У обоих НПЗ инвестиционная программа — на $1 млрд 735 млн на Мозырском НПЗ и $1 млрд 640 млн - на "Нафтане". Их же надо "отбивать", обслуживать кредиты, и это надо делать за счет прибыли заводов", - заметил вице-премьер.

"Поэтому повышение (цен на топливо – ИФ) неизбежно, другое дело - какая будет тактика. Есть разные мнения на этот счет. Пока окончательного решения нет", - сказал В.Семашко.

Как сообщалось, с начала 2018 года розничные цены на топливо в республике изменялись уже 10 раз, последнее произошло 15 мая. Изменение цены, как правило, составляло 1 копейку.

Ранее  председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко  заявил, что стратегия по росту цен на автомобильное топливо у концерна остается прежней: соответствие стоимости нефтепродуктов и стоимости барреля нефти.

"С учетом сегодняшней стоимости барреля предстоит повышение цен на автомобильное топливо, но повторюсь, это будет идти синхронно с Российской Федерацией, практически на 24%", - сказал И.Ляшенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Окончательное решение по тактике дальнейшего изменения розничных цен на топливо в Беларуси пока не принято, заявил заместитель премьер-министра Беларуси...
 
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