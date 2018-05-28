Наркосбытчик в Минске симулировал шизофрению

Сотрудники Октябрьского РУВД на ул. Казинца задержали 32-летнего мужчину, который работал закладчиком.

При себе у него нашли 0,15 г марихуаны. Дома у него милиционеры обнаружили еще 27 готовых к сбыту закладок с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP, два пакетика с марихуаной, пакетик с 2 г мефедрона, пишет БЕЛТА.

Также была обнаружена и изъята банковская карта, на счет которой происходило зачисление вознаграждения за проделанную работу, а также ноутбук, пакетики, изолента и весы.

Пытаясь уйти от наказания, мужчина при задержании утверждал, что страдает шизофренией. Но судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

