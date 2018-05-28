21 век в беларуских школах – это отряды родительских бригад на праздниках, обязательное участие в «Последнем звонке» (ну деткам же там точно нравится, уверены чиновники) и письменное заявление установленной формы от родителей, если ребенок не может пойти на мероприятия. Ну это было уже и в том году. Но у нас появился гвоздь программы – теперь родители обязуются каждые два часа звонить классному руководителю и докладывать ему о местонахождении ребенка. Эка решили – пропускать такие мероприятия, без которых гражданин, судя по тотальной обязаловке, неполноценным вырастет. Написанное для администрации школы заявление опубликовала в Facebook Юлия Грибалева.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Докладывать каждые два часа. Родителей которые забирают ребенка с «Последнего звонка», обязали быть на связи со школой 21 век в беларуских школах – это отряды родительских бригад на праздниках, обязательное участие в «Последнем звонке» (ну деткам же там точно нравится, уверены...