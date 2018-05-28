Хотели заблокировать несколько сайтов – а получилось целый сервер. Как в Беларуси цензурят интернет

Беларуские власти заблокировали сайты, которые хостятся на сервере de3.fcomet.com американского провайдера FastComet, написал в Facebook гражданский активист Петр Маркелов. Например, это сайты nabyvaj.by , dziejaby.org , legalizebelarus.org , legalize.by . Правда, блокировка оказалась не точечной, а похожей на ковровую бомбардировку или что-то такое: для беларусов теперь недоступны все (возможно, это сотни) сайты, которые размещены на это сервере. Через VPN, кстати, все работает нормально.

Петр считает, что три первых сайта заблокированы совершенно незаконно и без предупреждения: никакого уведомления он не получал. ( Напомним , что новый Закон о СМИ, который пока что не прошел все инстанции и не вступил в силу, предусматривает воможность блокировать сайты без решения суда. Миниформ считает , что это оправдано и необходимо в целях оперативного реагирования на противоправные проявления в Интернете, которые причиняют вред общественным и государственным интересам.)

Что это за ресурсы

nabyvaj.by — сайт об использовании беларуского языка на потребительском рынке.

dziejaby.org — сайт гражданского движения «Дзея», находится в разработке.

legalizebelarus.org — новый сайт Legalize Belarus, который перехал с заблокированного legalize.by .

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