Хотели заблокировать несколько сайтов – а получилось целый сервер. Как в Беларуси цензурят интернет

Беларуские власти заблокировали сайты, которые хостятся на сервере de3.fcomet.com американского провайдера FastComet, написал в Facebook гражданский активист Петр Маркелов. Например, это сайты nabyvaj.by, dziejaby.org, legalizebelarus.org, legalize.by. Правда, блокировка оказалась не точечной, а похожей на ковровую бомбардировку или что-то такое: для беларусов теперь недоступны все (возможно, это сотни) сайты, которые размещены на это сервере. Через VPN, кстати, все работает нормально.
Петр считает, что три первых сайта заблокированы совершенно незаконно и без предупреждения: никакого уведомления он не получал. (Напомним, что новый Закон о СМИ, который пока что не прошел все инстанции и не вступил в силу, предусматривает воможность блокировать сайты без решения суда. Миниформ считает, что это оправдано и необходимо в целях оперативного реагирования на противоправные проявления в Интернете, которые причиняют вред общественным и государственным интересам.)