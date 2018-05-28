Объёмное решение: Apple разрабатывает iPhone с тройной камерой

Пока что компания Apple отстаёт от мировых техно-трендов. Конкуренты уже выпускают смартфоны с тройной камерой.



Однако Apple перейдёт на тройные камеры только в следующем году. Сообщается, что они не только повысят качество съёмки, но и добавят в новые функции: возможность делать стереоскопические (объёмные) снимки. Также тройная камера ускорит работу смартфона в режиме дополненной реальности.