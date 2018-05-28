Минский СКА стал первым финалистом Кубка Беларуси по гандболу

Под сводами Дворца спорта «Уручье» разворачиваются баталии Кубка страны по гандболу. В розыгрыше принимают участие четыре клуба.

Один из фаворитов – минский СКА – в полуфинале встречался с «Гомелем». Хозяева паркета добились победы с перевесом в четыре мяча – 32:28.

Судьбу второй путёвки в финал решают БГК имени Мешкова и гродненский «Кронон».