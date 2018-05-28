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Минский СКА стал первым финалистом Кубка Беларуси по гандболу
Под сводами Дворца спорта «Уручье» разворачиваются баталии Кубка страны по гандболу. В розыгрыше принимают участие четыре клуба.
Один из фаворитов – минский СКА – в полуфинале встречался с «Гомелем». Хозяева паркета добились победы с перевесом в четыре мяча – 32:28.
Судьбу второй путёвки в финал решают БГК имени Мешкова и гродненский «Кронон».
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Под сводами Дворца спорта «Уручье» разворачиваются баталии Кубка страны по гандболу. В розыгрыше принимают участие четыре клуба.
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