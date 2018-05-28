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Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Атомный удар Чернобыля не отправил Беларусь в нокаут. В этом 29 мая лично убедился чемпион мира в тяжелом весе, легенда бокса Николай Валуев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российскому политику и экологическому активисту пришлись по вкусу белорусские сыры, произведенные на пострадавших территориях. Угостили чемпиона и медом с экспериментальной пасеки Полесского заповедника. Из Хойникского района репортаж Александра Добрияна.
Александр Добриян, СТВ:
Сумма, потраченная Беларусью на преодоление последствий аварии 1986 года, стремится к 30 миллиардам долларов. Деньги немалые, но в Хойниках невооруженным глазом видно, что потратили их с умом.
Вот современный завод по производству экономичного жилья, 30 % продукции уезжает на экспорт. А вот это уже первое в стране производство элитных сыров (аналогов пармезана и грюйера). Контроль качества от чемпиона.
Депутат российской Госдумы Николай Валуев признался: недавно жители соседней с Беларусью Брянской области жаловались ему на то, что их молочный комбинат отравляет жизнь, сливая сыворотку.
В Хойниках этот вопрос решен высокотехнологично: сыворотка высушивается и из отходов превращается в выгодный экспортный товар.
Николай Валуев, депутат Государственной Думы Российской Федерации:
Чистый от радионуклидов мед Николай Валуев пробует на экспериментальной пасеке на территории, где людям жить нельзя. Пчелы – лишь видимая часть колоссальной работы, проводимой в Полесском заповеднике.
Галина Филиппович, председатель комиссии Парламентского Собрания Беларуси и России по вопросам экологии:
В ближайшие несколько лет на чернобыльские проекты из союзного бюджета выделят порядка 900 миллионов российских рублей. Сейчас главная задача – максимально эффективно распорядиться этими деньгами.
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Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Атомный удар Чернобыля не отправил Беларусь в нокаут. В этом 29 мая лично убедился чемпион мира в тяжелом весе, легенда бокса Николай Валуев,...
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