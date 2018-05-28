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Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

29.05.2018 19:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Атомный удар Чернобыля не отправил Беларусь в нокаут. В этом 29 мая лично убедился чемпион мира в тяжелом весе, легенда бокса Николай Валуев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российскому политику и экологическому активисту пришлись по вкусу белорусские сыры, произведенные на пострадавших территориях. Угостили чемпиона и медом с экспериментальной пасеки Полесского заповедника. Из Хойникского района репортаж Александра Добрияна. 

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

Александр Добриян, СТВ:
В Хойниках даже нет зала бокса – зато есть современные предприятия, качественная продукция и хорошая зарплата. Чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев приехал в белорусскую глубинку для того, чтобы своими глазами увидеть: даже крупнейшая техногенная авария не отправила белорусов в нокаут.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

Сумма, потраченная Беларусью на преодоление последствий аварии 1986 года, стремится к 30 миллиардам долларов. Деньги немалые, но в Хойниках невооруженным глазом видно, что потратили их с умом.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

Вот современный завод по производству экономичного жилья, 30 % продукции уезжает на экспорт. А вот это уже первое в стране производство элитных сыров (аналогов пармезана и грюйера). Контроль качества от чемпиона.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

Николай Валуев попробовал белорусскую молочку в Хойниках. И вот что он сказал

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

Депутат российской Госдумы Николай Валуев признался: недавно жители соседней с Беларусью Брянской области жаловались ему на то, что их молочный комбинат отравляет жизнь, сливая сыворотку.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

В Хойниках этот вопрос решен высокотехнологично: сыворотка высушивается и из отходов превращается в выгодный экспортный товар.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

Николай Валуев, депутат Государственной Думы Российской Федерации:
Комплексно здесь, у вас в Беларуси, эти проблемы решены. Я понимаю, что это недешевое удовольствие – вводить в оборот обратно эти земли. Тем не менее, все силы брошены на то, чтобы люди оставались, жили здесь.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

Чистый от радионуклидов мед Николай Валуев пробует на экспериментальной пасеке на территории, где людям жить нельзя. Пчелы – лишь видимая часть колоссальной работы, проводимой в Полесском заповеднике.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

Галина Филиппович, председатель комиссии Парламентского Собрания Беларуси и России по вопросам экологии:
Если мы раньше говорили о ликвидации последствий, то в новой программе предлагаем другой уровень нашего сотрудничества. Это все-таки развитие территорий, возвращение пострадавших территорий к полноценной жизни.

Известный боксер и политик Николай Валуев посетил районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Репортаж СТВ

В ближайшие несколько лет на чернобыльские проекты из союзного бюджета выделят порядка 900 миллионов российских рублей. Сейчас главная задача – максимально эффективно распорядиться этими деньгами.

 
 
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Новости Беларуси. Атомный удар Чернобыля не отправил Беларусь в нокаут. В этом 29 мая лично убедился чемпион мира в тяжелом весе, легенда бокса Николай Валуев,...
 
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