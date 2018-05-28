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Николай Валуев попробовал белорусскую молочку в Хойниках. И вот что он сказал
Новости Беларуси. Николай Валуев посетил зоны, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, и попробовал произведенную там молочную продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В продукте для него важен не только вкус, но и экологичность. Интересуется системой контроля качества, удивлен отсутствием отходов производства.
Николай Валуев, депутат Государственной Думы Российской Федерации:
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Новости Беларуси. Николай Валуев посетил зоны, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, и попробовал произведенную там молочную продукцию, сообщили в...
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