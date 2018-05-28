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«Он смешной, конечно. Над ним можно как угодно иронизировать»: чем уникальна мозаика Ленина на Старовиленской
Новости Беларуси. По улице Старовиленской сохранилась, по всей вероятности, самая старая в Минске мозаика, рассказали в программе «Минск и минчане». Авторы и возраст этого произведения неизвестны, а вот героя панно узнает любой прохожий.
Можно предположить, что к юбилейной дате рождения вождя революции его портрет и был выложен советскими мастерами.
Татьяна Бембель, искусствовед:
И чтобы на место был положен каждый кусок. Найдите сейчас такого бригадира, который вам соберёт этих мастеров.
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«Он смешной, конечно. Над ним можно как угодно иронизировать»: чем уникальна мозаика Ленина на Старовиленской
Новости Беларуси. По улице Старовиленской сохранилась, по всей вероятности, самая старая в Минске мозаика, рассказали в программе «Минск и минчане». Авторы и...
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