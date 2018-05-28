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«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

29.05.2018 19:28 — Разное | СТВ  
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Советское монументальное искусство – масштабное, грандиозное – влияло на умы горожан самым непосредственным и точным образом.

В бесклассовом обществе поклонялись своим героям.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Мотивы этого искусства были новы, как и сам путь, но стары как мир: труд во имя светлого будущего, борьба за лучшую жизнь для человечества, покорение космоса. Сильные и весёлые строители нового мира – герои, которые сегодня не столько устарели, сколько выпали из нашего времени.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Но кое-что, всё же, осталось. Ничто так не украшает Минск и не напоминает горожанам о героических подвигах советской эпохи, как мозаичные полотна.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Татьяна Бембель, искусствовед:
Это и памятники того мировоззрения.

По крайней мере, того, которое официально провозглашалось.

Конечно, мы все знаем и понимаем, что за стенами этих мозаик, в этих же домах люди могли совершенно другие мысли думать, быть кем угодно: и скрытыми, и явными диссидентами, теми, кто сопротивлялся этой очень уравнительной концепции. Потому что все должны быть строем поставлены, и строем идти к этому светлому будущему, которое рисовалось наглядно.

«Он смешной, конечно. Над ним можно как угодно иронизировать»: чем уникальна мозаика Ленина на Старовиленской

Цветы победоносного общества растут на мозаике по улице Энгельса.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Евгений Зайцев и Иван Тихонов украсили стены кинотеатра «Пионер» «Счастливым детством». Само здание было возведено в 1966 году по проекту архитекторов Георгия Заборского и Леонида Левина. В его фойе мозаика ярко и броско декларирует новое счастливое время для детей всех наций.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Они вместе с диким миром бок о бок радуются победе над старым порядком в обществе.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Кинотеатр «Партизан» вырос на бульваре Толбухина вместе с первыми в Минске панельными домами. Сегодня он называется «Дом кино». Если заглянуть внутрь, можно увидеть масштабную мозаику авторства Мая Данцига и Бориса Непомнящего.

Она напоминает о подвиге партизан в годы Великой Отечественной войны. 

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Татьяна Бембель:
Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь. Она очень дорогая. И те кусочки цветной стекломассы (она называется смальта), одно производство этого материала – это очень дорого и трудно. Посчитать количество оттенков, которые здесь использованы, для которых специально замешивали определённые химические смеси, это варилось в печах.

Сейчас, может быть, никто не представляет, как это.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Средняя школа №28 открылась в столице в 1968 году. Предположительно, тогда на её стенах появилась и эта мозаика.

Мотивом послужила спортивная слава советского общества.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Девушки и парни здоровой нации нацелены только на победу.

Неизвестны авторы мозаики по улице Славинского.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Но вдохновением явно послужило освоение космоса советским гигантом.

В 1968 году автоматическая межпланетная станция «Луна-13», космонавт и звёзды украсили пятиэтажку тихой столичной улицы.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

В 1973 году по улице Богдановича на стене 15-ой гимназии тема космоса открылась ещё зрелищней.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Космонавты, как герои, становятся на вершину советского Олимпа для устремления к невозможным, но достижимым рубежам для всего человечества.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

В том же 1973 году завершилось строительство самого высотного на тот момент здания в столице – гостиницы «Турист».

Со стены её ресторана на прохожих сурово смотрят партизаны.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Художник Александр Кищенко делал на века.

Но мозаика заметно потрепалась за несколько десятилетий.

Реставрация 2015 года вернула работе выразительность, а минчане могут по-прежнему любоваться знакомыми лицами.  

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Татьяна Бембель:
Даже, если абстрагироваться от этой ностальгии, потому что молодому поколению это всё уже – как архаика греческая, V век до нашей эры. На самом деле, для многих это так. Кому сейчас лет 13-14.

И космосом никого не удивишь.

Но даже объективно, если взять только чисто техническую сторону и художественную: выразительность, качественность решения, исполнения, то среди советских мозаик очень много того, что сейчас уже невозможно повторить.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

«Город культуры», «Город-строитель», «Город науки» и «Город-воин» авторства Александра Кищенко – пожалуй, самые известные мозаики Минска.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Они планировались, как достойное украшение смелому архитектурному замыслу.  Привычные 9-этажки должны были чередоваться с 16-этажными домами и вместе создавать ансамбль главного проспекта Минска. Чтобы обыграть и подчеркнуть уникальность этой застройки, художник придумал грандиозные как по замыслу, так и по воплощению сюжеты.

По его эскизам делали картонные шаблоны в натуральную величину.

Затем их разрезали на фрагменты и делали по ним кусочки для мозаики.

«Даже, если кто-то ничего не понимает в искусстве, это – очень дорогая вещь»: Татьяна Бембель о минских мозаиках

Материал для панно – смальту – привозили из Украины.

Затем художники забирались в специальные люльки и выкладывали мозаику на высоте. Авторы этого проекта могли получить за свою работу Ленинскую премию, но всего одна жалоба на тогдашнего главного архитектора стала маленькой ложкой дёгтя в бочке мёда и славы. Так, память о светлом будущем украшает город своими сюжетами, а время по-прежнему направлено только вперёд, как и некогда целый Союз пятнадцати республик.

 
Теги: Минск
 
 
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