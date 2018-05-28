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Новости экономики за 29.05.2018

29.05.2018 19:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Здоровая конкуренция в рамках ЕАЭС, а также основные тренды и практики правоприменения обсудили 29 мая в Минске представители профильных ведомств стран-участниц экономического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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28 мая стало известно, что антимонопольное регулирование в ЕАЭС может быть упрощено уже в 2019 году. Сейчас внедряется институт, который займется этими вопросами. С 17 июня вступят в силу поправки, согласно которым исправивший замечания субъект хозяйствования штрафным санкциям подвергаться не будет.

Новости экономики за 29.05.2018

Ольга Щербина,  глава представительства международной финансовой корпорации в Беларуси:
В Беларуси в течение прошлого года произошло знаковое мероприятие – был принят обновленный закон о противодействии монополистической деятельности и содействии развитию конкуренции. Сейчас очень важно, чтобы этот закон начал активно применяться. Очень важно посмотреть на тот опыт, который был в соседних странах – Российской Федерации, Казахстане, Молдове. Важно обсудить с коллегами общие подходы в рамках ЕАЭС по применению антимонопольного законодательства.

РЕАЛИЗУЯ ДОГОВОРЕННОСТИ

Банк развития уже в июне приступит к активной реализации проекта по финансовой поддержке малого бизнеса с Всемирным банком. Партнерские соглашения пока заключили с четырьмя белорусскими банками. Перечень финансовых партнеров по проекту будет расширен.

Новости экономики за 29.05.2018

Совет директоров Всемирного банка в сентябре 2017 года одобрил кредит для Банка развития на 60 миллионов долларов. Средства предоставлены до конца 2022 года. Цель проекта – расширить доступ к финансированию частных микро-, малых и средних предприятий.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Страны Организации черноморского экономического сотрудничества заинтересованы в расширение взаимодействия с Беларусью. Деловые круги Беларуси, Китая, а также представители восьми черноморских стран обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества в сферах туризма, сельского хозяйства, логистики и энергетики. Однако основной задачей остается развитие Шелкового пути через Беларусь в Европу.

Новости экономики за 29.05.2018

Асаф Гаджиев, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества:
Если действительно одна из веток Шелкового пути пройдет через Беларусь, я думаю, что для экономики Беларуси это будет очень важный шаг.

Новости экономики за 29.05.2018

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Беларусь – это страна с открытой экономикой, экспортно ориентированная. У нас более 160 стран-партнеров. Морской путь, конечно, самый сегодня рентабельный, выгодный, и Беларусь готова обсуждать и это.

Беларусь с 2005 года имеет статус наблюдателя в Организации черноморского экономического сотрудничества. Это позволяет подключаться ко многим перспективным проектам, реализуемым в рамках взаимодействия 12 стран-участниц.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Здоровая конкуренция в рамках ЕАЭС, а также основные тренды и практики правоприменения обсудили 29 мая в Минске представители профильных...
 
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