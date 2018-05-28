Беларусь и Россия введут безвиз для иностранцев на время ЧМ по футболу

Как стало известно, белорусская и российская стороны 29 мая подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.

В частности, в соответствии с документом на время проведения в России чемпионата мира по футболу-2018 для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля.

При этом Россия предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.

В то же время вопрос «единых виз» между странами пока не решен. Владимир Макей пояснил, что работа по этому направлению продолжается.