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Беларусь и Россия введут безвиз для иностранцев на время ЧМ по футболу

29.05.2018 20:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Беларусь и Россия введут безвиз для иностранцев на время ЧМ по футболу
МИД Беларуси

Как стало известно, белорусская и российская стороны 29 мая подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.

Беларусь и Россия введут безвиз для иностранцев на время ЧМ по футболу Лукашенко: Беларуси надо договориться с Россией о взаимном признании виз

В частности, в соответствии с документом на время проведения в России чемпионата мира по футболу-2018 для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля.

При этом Россия предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.

В то же время вопрос «единых виз» между странами пока не решен. Владимир Макей пояснил, что работа по этому направлению продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующий документ 29 мая подписали министры иностранных дел двух стран Владимир Макей и Сергей Лавров.
 
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