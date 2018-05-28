"Был им как старший брат, не бил — это были касания". В Борисове за злоупотребление властью судят старшего лейтенанта

tut.by . Это дело не связано с громкой смертью рядового Александра Коржича, хотя и было заведено после тотальной проверки в части. Старшего лейтенанта Глеба Чайковского обвиняют в злоупотреблении властью, сопряженном с насилием, пишет. Это дело не связано с громкой смертью рядового Александра Коржича, хотя и было заведено после тотальной проверки в части.





Как считает обвинение, Чайковский бил военнослужащих ногой, саперной лопатой, металлической антенной, деревянной палкой.





Старшему лейтенанту 26 лет, он не женат, имеет высшее образование. Чайковского не взяли под стражу. До февраля 2018 г. он служил в армии по контракту. Сейчас живет в Борисове, работает администратором торгового зала. Свою вину он признает частично.









По делу проходят 17 потерпевших. В нем около 16 эпизодов. Все события происходили в июле-августе 2017 года. По словам Чайковского, это было на танкодроме во время занятий по вождению, которые он проводил.





Чайковский подробно говорит о каждом эпизоде. Он не исключает, что у некоторых рядовых были причины его оговаривать: например, с кем-то не заладились отношения.





Старлей говорит, что хотел произвести на подчиненных хорошее впечатление и был для них как старший брат. "Иногда я перегибал палку, но находил в себе силы извиниться", — поясняет он.





Чайковский говорит, что шестеро солдат, с которыми он в этот период работал, были "проблемными". Один вел себя с ним как "дружок с улицы" и матерился. Второй "стучал" на своих товарищей. Остальные даже со второго раза не всегда понимали задачу.









Обвиняемый Глеб Чайковский. Фото: Екатерина Пантелеева





Например, во время занятий рядовые Д. и Б. (сейчас пострадавшие) не заменили на препятствиях двух других солдат. За это старлей наказал их: Д. "на минуту-полторы предложил принять упор лежа", а Б. ударил саперной лопатой по голове. Свои действия он объяснил тем, что пожалел незамененых солдат. "Я не применял до лопаты силу, я не знал, как достучаться до бойца", — добавил старлей.





Другой эпизод произошел во время первого вождения. С рядовым К., чтобы он не волновался, офицер вспомнил фильм "В 47 роте". И предложил: выдержишь ли ты, К., 47 ударов антенной-указкой за "сучку". Под "сучкой" имелся в виду определенный вид техники. Это, по словам Чайковского, было что-то вроде того, "как десантники бьют бутылки о голову за ВПВ".





При этом Чайковский утверждает, что это были не удары, а "касания". "После 22 ударов он сказал: "Достаточно", и я перестал... Самое главное, ему не было больно", — заявил обвиняемый. И, кстати, это был не единственный случай, когда Чайковский использовал против рядовых металлическую антенну. Сам он сообщил, что "часто касания были случайные".





Еще один эпизод произошел 22 августа. По версии обвинения, Чайковский поставил солдат в шеренгу и заставил их не менее 10 минут держать бревна. Старлей говорит, что наказал рядовых за невыполненную задачу. В ту ночь во время занятий он попросил солдат уложить столбы, чтобы никто о них случайно не споткнулся и не получил травм. Почему рядовые его поняли иначе, он не знает. Возможно, говорит старлей, потому что были сонные.