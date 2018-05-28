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Использовать земельные участки в Беларуси придется по-новому

29.05.2018 20:07 — Разное | Партизан  
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В Беларуси планируется изменить правила использования земельных участков.

В Беларуси подготовлен проект закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам земельных отношений», пишет "Ежедневник".

Как сообщила пресс-служба Госкомимущества, проектом закона уточняются и изменяются ряд ключевых моментов, касающихся использования земельных участков, особенно вокруг Минска и областных центров.

Так, законопроектом определены основания для предоставления земельных участков во временное пользование для добычи общераспространенных полезных ископаемых, в том числе торфа, строительства объектов, необходимых для их переработки и хранения, а также для использования геотермальных ресурсов недр и сушки лигнина, для добычи стратегических полезных ископаемых, полезных ископаемых ограниченного распространения при наличии горного отвода, строительства объектов, необходимых для их переработки и хранения, государственным организациям или организациям с долей государства в уставном фонде более 50%.

Предполагается внесение дополнений в кодекса "О земле". Речь идет о нормах, которые предусматривают возможность произвести отчуждение гражданами земельных участков, а также капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, расположенных в пригородных зонах г. Минска и областных центров до истечения пяти лет со дня государственной регистрации возникновения прав на такие земельные участки, другим лицам в исключительных случаях и при соблюдении определенных условий.

Также предусматривается возможность отчуждения земельных участков, находящихся в частной собственности и предоставленных для строительства и (или) обслуживания капитальных строений (зданий, сооружений), до получения их собственниками документов, удостоверяющих право на расположенные на этих участках капитальные строения (здания, сооружения) в процессе исполнения судебных решений.

Устанавливается, что жилые дома, объекты недвижимости, образованные в результате их раздела, слияния или вычленения из них (доли в праве собственности на указанные объекты), а также незавершенные законсервированные капитальные строения, расположенные на земельных участках, предоставленных гражданам как состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут быть предметом ипотеки только в качестве обеспечения возврата кредита, предоставленного на строительство такого жилого дома, и процентов по нему.




 
Теги: Минск
 
 
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