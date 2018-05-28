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Власти Бреста запретили шествие против свинца
Брестчане планировали 3-го июня пройти по центру города и выразить свой протест против строительства аккумуляторного завода.
Четверо противников строительства аккумуляторного завода подали заявку в Брестский горисполком с просьбой разрешить проведение шествия 3 июня по улицам Бульвар Космонавтов–Гоголя–Советская и митинг возле кинотеатра «Беларусь» передает
Но горисполком запретил акцию, сославшись на своей же решение о запрете массовых мероприятий в центре города. Отметим, что власти не запрещают в центре проведение инициированных ими мероприятий. Как не мешали 1 мая проезду по центру города байкеров из мотоклуба «Ночные волки» и шествию коммунистов.
«Будем обжаловать это решение, планируем подачу жалобы в суд, – заявил Белсату правозащитник Роман Кисляк. – Мы добиваемся возможности провести митинг в центре города. Власти опасаются нашего протеста, они боятся, что будет громко звучать голос противников аккумуляторного завода».
Жители Бреста уже полгода добиваются приостановки строительства аккумуляторного завода рядом с городом. Власти стройки потенциального опасного производства не останавливают.
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Брестчане планировали 3-го июня пройти по центру города и выразить свой протест против строительства аккумуляторного завода.
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