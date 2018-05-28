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В Витебске против врача-психиатра хотят возбудить уголовное дело из-за обращений в западные посольства
Витебский врач-психиатр Игорь Постнов, известный своей критикой местных властей и получившие прозвище «врач-правдоруб», разместил в интернете ряд эмоциональных текстов и видеообращение, в которых сообщил, что против него может быть возбуждено уголовное дело.
По словам Постнова, 18 мая в его квартире был проведен обыск, а он сам был опрошен следователями относительно причастности к разглашению государственных секретов, которые могут нанести вред Республике Беларусь.
Чуть позже правозащитникам
-- 18 мая в полдень прямо на работу пришли двое в штатском. Сначала я подумал, что это мои пациенты, и один привел другого в ЛТП. Когда узнал, что пришли ко мне по другому делу, пригласил в кабинет. Более молодой оказался инспектором отдела по общественной безопасности областного МВД, второй, старший, - его коллега, но из управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий.
Представители областного МВД заявили, что в отношении меня инициирована проверка относительно распространения информации, способной нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.
Они сказали, что имеют на руках постановление прокурора области Вадима Сущинского на проведение обыска в моей квартире. Интересно, что как раз год назад, в мае, правоохранители уже проводили у меня подобный обыск. Цикличность какая-то в поведении наблюдается. Более того, меня привезли домой и в качестве понятых пригласили тех самых лиц, которые были во время обыска 19 мая 2017 года. Дежавю какое-то!
Но это бессмыслица - искать в моей квартире компьютер, которого там нет. Неужели целое управление не в состоянии определить по IP-адресу место размещения компьютера, с которого отправлялись материалы. Тем более, что я не скрываю своей причастности к отправке информацию с компьютера правового отдела областной библиотеки. Несмотря на это, мне было заявлено, что они будут искать в квартире следы преступления.
После обыска меня отвезли на работу, но на пять часов вызвали в отдел общественной безопасности областного управления МВД. В управлении меня спросили, не я ли писал обращения в иностранные посольства. Если не я, то обещали, что дело на том и закончиться. Мол, вас подставили, и вины вашей в том нет.
Но я заверил, что это моя работа, что собираюсь писать и в дальнейшем, так как то правовой беспредел, которое царит в стране, надо прекращать.
-- Ты известен как человек, который не первый год критикует витебские власти. Что стало той последней каплей, переполнившей чашу их терпения?
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-- Поводом к такого рода мерам стали мои последние публикации в социальных сетях, но прежде всего мои обращения в посольства Соединенных Штатов, Великобритании, Литвы, других стран Запада, а также ОБСЕ. В своих обращениях я написал, что в Республике Беларусь установилась одна из самых кровавых и жестоких диктатур в мире. Как можно, несмотря на это, с ней сотрудничать и садиться за стол переговоров?
Свои слова подкрепил конкретными фактами. В условиях полного уничтожения в стране оппозиции и инакомыслия коррупция в Беларуси стала государственной политикой. Если в Украине несколько больших коррупционных кланов, которые борются между собой, то в Беларуси - один олигарх, одна семья, которая держит все. И никакой тебе конкуренции.
-- И о каких фактах ты писал в своих публикациях, что власти так разъярились?
- Написал про Витебскую кожемятню, которая не сегодня-завтра откроется. Кожевенный завод базируется в пределах города, на берегу Двины - это экологическая катастрофа. Каждый ученик из учебника химии может узнать, что кожевенное производство - одно из самых грязных и опасных. А в условиях отсутствия конкуренции и свободы слова никакого контроля за экологическим состоянием окружающей среды не будет. И как обычно бывает (такие примеры мы знаем), всю грязь потечет в Двину. Я убежден, что полноценной очистки не будет, опять будут экономить.
Тот самый Александр Косинец, который сейчас является советником президента по инвестициям, в бытность губернатором Витебской области закупил для «Витебскдрева» заведомо негодное оборудование без очистных сооружений.
Конечно, Лукашенко - это не Саддам Хусейн. Он не уничтожает народ химическим оружием, но этот «кожевенный Чернобыль», который вот-вот откроется, может привести к тем же последствиям, что и химическая атака. Мое убеждение базируется на том, что прокуратура своих обязанностей не выполняет и на обращения граждан не реагирует, а экологических партий у нас нет. И кто тогда будет реагировать на ухудшение экологической ситуации? Подконтрольные власти природоохранные организации?
Я хочу сказать только одно: нельзя создавать в пределах города кожевенное производство. В цивилизованном мире такие производства строятся далеко от крупных населенных пунктов.
Но что происходит? Вместо проверки деятельности прокурора Витебской области, на которого я не раз жаловался, начинают проверять меня. Можете себе представить цинизм властей: сверять точность моих жалоб на руководителя областной прокуратуры будет его бывший первый заместитель Лев Ким, который сейчас возглавляет в Генпрокуратуре управление собственной безопасности. Ну, разве это не издевательство? Поэтому я и обратился в представительства западных стран, так как ничего другого не остается.
Что касается моих обвинений в адрес прокурора Сущинского, то я передал им флешку с конкретными примерами злоупотребления им служебным положением.
На вопрос: «А что вы имеете против Александра Косинца?» – я сказал, что человека, который развалил все, что только можно было развалить в области, назначают советником президента по инвестициям. Так что у нас тогда здесь происходит?
Были еще вопросы. На все я ответил...
– Игорь, ты действительно обладаешь какими-то государственными тайнами, которые выдал?
– Никаких тайн я не выдал. Озвученная мной информация всем здешним известна. Говорил о бедственном состоянии наших людей, поднял вопрос социальных льгот.
Оказывается, в реабилитационном центре Крупенино, что под Витебском, каждый из нас при наличии какого-то хронического заболевания может абсолютно бесплатно пройти курс оздоровления. Но никто об этом не знает. Не знаем и о том, как происходит распределение путевок. Мой знакомый попал туда только после того, как мы обратились непосредственно к главному врачу. Так вот, я ставлю вопрос ребром: «Почему граждане, имея возможность пройти законную реабилитацию, не могут этим правом воспользоваться?» И это при наличии свободных мест. Центру более прибыльно пригласить на отдых людей из России, чем оздоровить своих. Отдохнуть за деньги в Крупенино может позволить себе даже российская уборщица, которая получает 30 тысяч рублей. На этом фоне выходит, что в собственной стране белорусы превратились в каких-то гастарбайтеров.
Если мы будем молчать, коррумпированная власть никогда не пойдет на перемены, не отдаст под народный контроль это распределительное корыто. По моему убеждению, бюджетные деньги, которые используются по желанию медицинских функционеров, должны быть переданы людям - непосредственно в руки в виде сертификатов. И уж пусть сам человек несет их в то или иное медицинское учреждение, тому или иному врачу. И все будет по справедливости. Теперь же у нас в медицине крепостное право, построенное коррумпированным чиновничеством.
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В Витебске против врача-психиатра хотят возбудить уголовное дело из-за обращений в западные посольства
Витебский врач-психиатр Игорь Постнов, известный своей критикой местных властей и получившие прозвище «врач-правдоруб», разместил в интернете ряд эмоциональных...
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