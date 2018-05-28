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С "Дома самоубийц" в Минске сбросилась 17-летняя девочка

29.05.2018 19:46 — Разное | Партизан  
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Во дворе дома №8 на улице Немига в Минске было обнаружено тело женщины, которая упала с высоты.
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Стало известно, что это была 17-летняя девочка. Проверку этого случая проводит Следственный комитет. Пока неизвестно, было ли это самоубийство или насильственная смерть, как это произошло: случайно или намеренно, из квартиры или с крыши, передает "Еврорадио".

Двор дома №8 на Немиге полон тополиного пуха. На плитке, рядом с лужей подсохшей крови, лежат медицинские перчатки голубого цвета. Кровь видна метрах в шести от дома. Пушинки летают в воздухе словно снег, медленно падают на землю, сбиваются в кучки и становятся ярко-красными.


В народе здание прозвано "Домом самоубийц". Это минский аналог моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско и нью-йоркского небоскреба "Эмпайр-стейт-билдинг" — излюбленное место для самоубийц.


Тамошние жительницы рядом с соседним подъездом обсуждают происшествие. Они не знали женщину и не уверены, что она жительница этого дома. За последние несколько лет это как минимум четвёртый случай самоубийства во дворе дома №8 по улице Немига. В 2014 году здесь нашли тело 15-летней девочки.

 
Теги: Минск
 
 
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Во дворе дома №8 на улице Немига в Минске было обнаружено тело женщины, которая упала с высоты.
 
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