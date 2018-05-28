В Европе смертной казни нет места: Совет Европы встревожило исполнение двух приговоров в Беларуси

Напомним, 29 мая во время рассмотрения в Верховном суде апелляции Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые получили смертный приговор за убийство трех человек, стало известно об исполнении приговора в отношении двух других смертников: 33-летнего Алексея Михалени и 31-летнего Виктора Летова.









«Совет Европы призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к его окончательной ликвидации. В Европе смертной казни нет места», — говорится в комментарии представителя Совета Европы.





По последним данным, смертной казни в Беларуси ожидают четыре человека, включая Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые 28 мая обжаловали приговор. Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.