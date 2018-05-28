Почему неопытным инвесторам стоит держаться подальше от ICO?

Управляющий партнер венчурного фонда GVA Capital Павел Черкашин в статье на VentureBeat поделился советами для начинающих инвесторов в ICO, которые помогут предусмотреть ненужные риски и избежать потери вложений.





Когда кажется, что все вокруг уже давно разбогатели на криптовалютах, устоять перед соблазном вложиться в ICO почти невозможно. Однако несмотря на то, что крупные монеты ещё имеют потенциал роста, их стоимость уже зашкаливает, а наибольшую ценность в будущем скорее приобретут альтернативные монеты, активно используемые в различных отраслях.

Очень легко поддаться заманчивой перспективе, явной или кажущейся, приобрести монеты как можно раньше, пока их цена ещё не взлетела, чтобы потом продать с колоссальной прибылью. Сегодня рынок криптовалют может находиться на пороге очередного подъёма, но инвесторам стоит подготовиться более резким поворотам. Большая сложность состоит в том, чтобы подобрать действительно многообещающие ICO. В 2016 году их было 43 , а в 2017 — уже 902 . В 2018 году сотни первичных предложений монет появляются ежедневно.

Первичное предложение монет — гораздо более доступный способ инвестирования для широкого круга пользователей, но он не гарантирует стопроцентную прибыль. По данным news.Bitcoin.com , 46 процентов компаний, которые в 2017 году запустили ICO, уже потерпели крах, и та же участь вскоре ждёт ещё 13 процентов из них.

Этому есть несколько объяснений. Во-первых, доля качественных проектов, которые оправдают вложения, в сфере ICO достаточно низка. Во-вторых, рынок ICO переполнен мошенниками по причине своей незрелости и отсутствия должного регулирования. В-третьих, этим мошенникам зачастую удаётся нажиться на том огромном количестве неопытных инвесторов, которыми движет «синдром упущенной выгоды», а не знание рынка, технологии, проектов и их команд. Новички с большей вероятностью попадутся на крючок авторов бесперспективных ICO-проектов, чья единственная цель — собрать деньги и исчезнуть.

Существует множество сомнительных предложений, слабых команд, а также проектов, которым нет никакой необходимости использовать блокчейн. Хотя рынок постепенно крепнет, самостоятельным инвесторам нужно понимать риск и быть готовыми проделать большой объём работы для того, чтобы его минимизировать. Начинающим инвесторам Павел Черкашин советует не вкладывать в ICO, как это предпочитают делать даже многие опытные инвесторы из-за высокой вероятности потери денег. Однако тем, кто всё же намерен вложиться в первичное предложение монет, стоит учесть 8 следующих рекомендаций.

1. Создать портфель и не ставить всё на одну карту

Нужно быть готовым к тому, чтобы потерять по крайней мере 50-70 процентов вложений в ICO. Здесь действует тот же принцип, что и для любых других венчурных инвестиций: 20 процентов эффективных активов должны приносить 80 процентов прибыли, в то время как наименее доходные 50 процентов портфеля с большой вероятностью вообще не будут иметь отдачи.





2. Избегать проектов с незаинтересованными советниками

Так как команда — ключевая составляющая успеха ICO, многие проекты привлекают знаменитостей из мира криптовалют или шоу-бизнеса в качестве «советников», чтобы придать внешнюю солидность компании. Если имя такого советника нередко мелькает в сторонних проектах, стоит насторожиться: скорее всего в данном ICO он не останется дольше стадии сбора средств.

3. Учитывать законодательные риски

Многие ICO-проекты по своему усмотрению трактуют понятия «полезный» (utility) и «инвестиционный» (security) токен. Зачастую регулирующие органы имеют на это абсолютно другую точку зрения. Нельзя просто принимать «за чистую монету» информацию, которую компания публикует в своих проектных документах и на сайтах — нужно самостоятельно взвешивать все риски. Нерегулируемые «полезные» токены более ликвидны, но связаны со значительно более высокими рисками, чем менее опасные и доходные регулируемые токены, так как биржи не спешат их регистрировать.

4. Отслеживать активность сообщества

Любой блокчейн — открытая экосистема со множеством участников и разработчиков. Информация о блокчейнах находится в свободном доступе на Telegram-каналах и сообществах Github, которую можно легко проверить. Если сообщество закрыто или неактивно, это означает, что команда вряд ли начнёт приносить прибыль в обещанный срок и согласно плану. И, напротив, если проект и предлагаемые им инновации поддерживают признанные игроки рынка, например, если проект или платформу по продаже авиабилетов поддерживают авторитетные авиакомпании, то это — хороший знак. Равно как и внимание со стороны СМИ и общественности: серьёзные и масштабные проекты им не обделены.

5. Следовать примеру других инвесторов

За лучшие ICO-проекты ведётся нешуточная борьба. Если существенную долю токенов компании ещё до их публичной продажи успели захватить крупные фонды, то, возможно, это действительно достойный проект. Перед тем как сделать вложение, бывалые инвесторы проводят тщательную оценку компаний. Кроме того, у них может быть доступ к инсайдерской информации, которая ещё не известна остальному рынку.





6. Инвестировать только в понятные проекты

Если начинающему инвестору неясна суть технологии или стратегии, или же если есть сомнения по поводу жизнеспособности бизнес-модели компании, от проекта лучше отказаться, даже если его рекомендуют компетентные эксперты.

7. Оценить команду

Перед вложением необходимо изучить опыт и репутацию ключевых членов команды: как давно они создали команду и работают над проектом, а также обладают ли основатели соответствующими знаниями для его реализации.

8. Оценить технологию и проект

Очень важно понимать технологию, лежащую в основе проекта: насколько он выполнимый, инновационный, действительно ли для решения проблемы, которую он перед собой ставит, необходим блокчейн. В противном случае вкладывать в него бессмысленно. Нужно также обратить внимание на то, на какой стадии разработки находится продукт, может ли команда уже представить простейший работающий прототип продукта, насколько удовлетворительны темпы и качество разработки.

Таким образом, при инвестировании в ICO можно копировать действия профессиональных инвесторов в любой другой отрасли. Оценка ICO — непростая задача, требующая всестороннего анализа. Гораздо разумнее подождать и приобрести токены на вторичном рынке хотя бы через 6-12 месяцев после проведения ICO, когда экономическая ценность проекта станет более очевидна, так как инвестиционные решения должны быть осторожными и тщательно продуманными.