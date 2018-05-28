Назван самый популярный смартфон Nokia в Беларуси

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, менеджер по продажам продуктов HMD Global в Беларуси, заявил, что самой популярной моделью является бюджетный Nokia 2.Напомним: гаджет оснащается 5-дюймовым экраном (1280 на 720 пикселей), процессором Snapdragon 212, а также 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Основная камера одинарная, на 8 Мп. Фронтальный модуль — 5-мегапиксельный. К плюсам устройства относится аккумулятор емкостью в 4100 мАч и корпус, защищенный от воды по стандарту IP52.