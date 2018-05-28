В Минске троллейбус переехал мужчину



Фото: ГАИ Минска

Авария произошла 29 мая, около 15.45, на остановочном пункте по улице Руссиянова. По предварительной информации, когда троллейбус начал движение от остановки, под его заднее правое колесо попал мужчина.Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.