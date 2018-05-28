Девушке, упавшей с дома на Немиге, было 17 лет

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Как рассказалаофициальная представительница Следственного комитета по столице, погибшей было 17 лет. Она не жила в этом доме.Тело девушки, упавшей с высоты, было обнаружено утром во вторник во дворе дома № 8. По факту смерти Следственный комитет проводит проверку. Пока не известны подробности того, как случилось трагическое происшествие.В народе здание называют "Домом самоубийц". Это минский аналог моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско и нью-йоркского небоскреба "Эмпайр-стейт-билдинг". Его начали строить в 1975 году, а последний блок сдали в 1989. Официально он располагается по адресам: улица Немига 6, 8, 10, 12 и 14.За последние несколько лет это как минимум четвертый случай самоубийства во дворе этого дома. В 2011 году мужчина разбился насмерть. А в 2014 году здесь нашли тело 15-летней девочки.