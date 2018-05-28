"Куда ни зайди – везде взятки. Даже на работу не устроиться". Видеоопрос

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В 2017 году в Беларуси за коррупцию было осуждено почти 800 чиновников и управленцев. При этом количество выявленных коррупционных преступлений продолжает увеличиваться. За январь – апрель этого года в нашей стране пресекли 940 таких преступлений.отметила местная жительница.