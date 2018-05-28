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Прорыв. Канцлер Австрии пригласил Лукашенко в гости
Александр Лукашенко и Себастиан Курц. Фото из архива сайта president.gov.by​
Во время телефонного разговора были обсуждены контакты, наработанные между странами в различных сферах. Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Тот принял приглашение и в ответ пригласил австрийского политика приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов.
Особое внимание во время беседы стороны уделили обсуждению недавнего международного форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", который был организован экспертной инициативой "Минский диалог". Себастьян Курц подчеркнул положительные итоги конференции.
Руководители Беларуси и Австрии обсудили также деятельность белорусского сектора телекоммуникаций. В частности, они упомянули работу компании velcom, которая является дочерней компанией австрийского холдинга "TelekomAustriaAG".
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29 мая прошел телефонный разговор между Александром Лукашенко и федеральным канцлером Австрии Себастьян Курцем.
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