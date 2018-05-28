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В Москве представили три новых смартфона Nokia

29.05.2018 20:22 — Разное | Tut.by  
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Компания HMD Global на презентации в Москве анонсировала три новых смартфона — Nokia 2.1, Nokia 3.1 и Nokia 5.1. Об этом пишет The Verge.

Nokia 5.1

Аппарат выполнен из алюминия 6000-й серии. Диагональ экрана составляет 5,5 дюймов, разрешение — Full HD+, соотношение сторон — 18:9. Процессором выступил MediaTek Helio P18. Оперативной памяти в зависимости от версии может быть 2 или 3 ГБ, постоянной — 16 или 32 ГБ. Основная камера одинарная, на 16 Мп. Фронтальный модуль — 8-мегапиксельный.






В продажу аппарат поступит в июле по цене в 189 евро (2/16 ГБ) и 219 евро (3/32 ГБ). Отметим, что смартфон входит в программу Android One и оснащается аккумулятором на 2960 мАч.

Nokia 3.1

Гаджет оснащается 5,2-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+. Процессор — MediaTek 6750, оперативной памяти — 2 или 3 ГБ, постоянной — 16 или 32 ГБ. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 8 Мп.






Смартфон также входит в программу Android One и оборудуется встроенным аккумулятором на 2990 мАч. Корпус выполнен из алюминия.

Старт продаж намечен на июнь. Цена модели на 2/16 ГБ — 139 евро, 3/32 ГБ — 169 евро.

Nokia 2.1

Самый базовый вариант с 5,5-дюймовым дисплеем HD-разрешения, процессором Snapdragon 425, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянного хранилища. Основная камера — 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. Важно, что аппарат базируется на операционной системе Android Go.

В продажу аппарат поступит в июле по цене в 115 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Nokia:

 
 
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