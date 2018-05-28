В Минске 30 мая организуют дополнительные маршруты автобусов и троллейбусов

Как сообщили представители ГП «Минсктранс», 30 мая 2018 года в период с 15.00 до 17.00 во время проведения республиканского праздника «Последний звонок-2018» в МКСК «Минск-Арена» будет увеличено количество автобусов и троллейбусов.
В частности, увеличится количество подвижного состава:
- на автобусном маршруте №1 «Вокзал – ДС Веснянка»;
- на автобусном маршруте №133 «ДС Карбышева – ДС Веснянка»;
- на троллейбусном маршруте №10 «ДС Веснянка – ДС Малиновка-4»,
Кроме того, организуется работа временного троллейбусного маршрута № 10Д «ДС Веснянка – ст.м. Пушкинская».