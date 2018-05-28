Россия заявляет о несогласии с инициативой созыва спецсессии государств - участников ОЗХО

Российской постпредство при Организации по запрещению химического оружия заподозрило ряд стран - членов ОЗХО в стремлении углубить раскол в рядах организации путем созыва спецсессии государств-участников.

"Постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выражает категорическое несогласие с инициативой Австралии, Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Новой Зеландии, Польши, Румынии, США и Японии о созыве специальной сессии Конференции государств-участников (КГУ). С учетом непростой ситуации, сложившейся в ОЗХО, считаем ее несвоевременной и наносящей ущерб Организации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства РФ в Нидерландах.

В нем напоминается, что на этот год запланировано проведение Четвертой обзорной конференции, от итогов которой зависят параметры развития ОЗХО в предстоящие пять лет. Любой вопрос может быть поднят как на самой Обзорной конференции, так и в ходе подготовки к ней.

"Российская сторона выражает озабоченность в связи с тем, что группа стран, вместо того, чтобы предпринять усилия по выводу Организации из кризиса, работать в рамках объединительной повестки дня с задействованием ресурса обзорного процесса, предпочла созвать специальную сессию Конференции государств-участников", - отмечается в сообщении.

"Убеждены, что за внешне нейтральными формулировками в поддержку режима нераспространения химического оружия стоят совершенно конкретные политические цели, ведущие к дальнейшей политизации Организации и к углублению раскола в её рядах", - заявляет постпредство РФ при ОЗХО.

Между тем глава МИД Великобритании Борис Джонсон во вторник подтвердил предложение провести в июне специальную конференцию Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) для "усиления и защиты" правил нераспространения химического оружия после нескольких инцидентов.

"Мир в 1997 году совместно выступил, чтобы запретить разработку, хранение и использование этих ужасных веществ в рамках Конвенции о запрещении химоружия. Мы призываем все здравомыслящие страны в следующем месяце совместно предпринять меры, чтобы подтвердить и отстоять запрет на химоружие, укрепить организацию, которой мы доверили наблюдение за ним (химоружием - ИФ)", - говорится в заявлении Б.Джонсона.