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Студенты БГУ представят Европу на мировом финале конкурса по космическому праву в Германии
Команда ФМО БГУ в составе третьекурсницы Елены Лавреновой и магистрантки Дарьи Богдан представит Европу на мировом финале Международного конкурса по космическому праву им. Манфреда Лахса, сообщили в БГУ.
"Этого права девушки удостоены за победу в европейском раунде, который завершился 24 мая в Лиссабоне (Португалия). Конкурс является одним из престижных студенческих соревнований по международному космическому праву в мире и состоит из пяти раундов. Они проводятся практически во всех частях света – Европе, Америке, Африке, Азии и Тихоокеанском регионе", - отметили в пресс-центре БГУ.
Космическое право регулирует деятельность государств и частных лиц по исследованию и использованию космического пространства, Луны и других небесных тел, которые являются общим достоянием всего человечества.
Задание конкурса заключается в подготовке на английском языке письменной и устной позиций по вымышленному делу в рамках процедуры Международного суда ООН.
Неапилия проводит программу по терраформированию (изменению климата) Марса для дальнейшего переселения на него людей. Кальвион производит добычу минеральных ресурсов на этой планете. В определенный момент одновременная деятельность двух стран на Марсе становится невозможной, и они обращаются в Международный суд ООН для урегулирования спора. В деле затронуты вопросы правомерности кибератак, возможности использования космических ресурсов, терраформирования и ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами.
Команда ФМО БГУ впервые принимала участие в этом в конкурсе и сумела превзойти в европейском туре 20 сборных, среди которых Королевский колледж Лондона (Великобритания), Ляйденский университет (Нидерланды), Университет Брюсселя (Бельгия), Университет Генуи (Италия), Университет Ла Сапьенца (Италия), РУДН (Россия) и другие.
В финальном поединке студентки БГУ выступали против команды Софийского университета имени святого Климента Охридского (Болгария).
Команду БГУ подготовили старший преподаватель кафедры международного права Екатерина Кузнецова и выпускница ФМО Татьяна Зинякова.
Мировой финал пройдет в Бремене (Германия) со 2 по 4 октября 2018 года в рамках Международного конгресса астронавтики. В этом году соперниками белорусок станут три команды из Индии, США и Африки.
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Команда ФМО БГУ в составе третьекурсницы Елены Лавреновой и магистрантки Дарьи Богдан представит Европу на мировом финале Международного конкурса по...
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