Студенты БГУ представят Европу на мировом финале конкурса по космическому праву в Германии

Команда ФМО БГУ в составе третьекурсницы Елены Лавреновой и магистрантки Дарьи Богдан представит Европу на мировом финале Международного конкурса по космическому праву им. Манфреда Лахса, сообщили в БГУ.

"Этого права девушки удостоены за победу в европейском раунде, который завершился 24 мая в Лиссабоне (Португалия). Конкурс является одним из престижных студенческих соревнований по международному космическому праву в мире и состоит из пяти раундов. Они проводятся практически во всех частях света – Европе, Америке, Африке, Азии и Тихоокеанском регионе", - отметили в пресс-центре БГУ.

Космическое право регулирует деятельность государств и частных лиц по исследованию и использованию космического пространства, Луны и других небесных тел, которые являются общим достоянием всего человечества.

Задание конкурса заключается в подготовке на английском языке письменной и устной позиций по вымышленному делу в рамках процедуры Международного суда ООН.



"В этот раз конкурсанты разрешали спор, возникший в 2056 году между двумя государствами Неапилией и Кальвионом. В условиях перенаселения Земли и полного истощения земных ресурсов страны предпринимают попытки освоения Марса для решения проблемы", - рассказали в БГУ.

Неапилия проводит программу по терраформированию (изменению климата) Марса для дальнейшего переселения на него людей. Кальвион производит добычу минеральных ресурсов на этой планете. В определенный момент одновременная деятельность двух стран на Марсе становится невозможной, и они обращаются в Международный суд ООН для урегулирования спора. В деле затронуты вопросы правомерности кибератак, возможности использования космических ресурсов, терраформирования и ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами.

Команда ФМО БГУ впервые принимала участие в этом в конкурсе и сумела превзойти в европейском туре 20 сборных, среди которых Королевский колледж Лондона (Великобритания), Ляйденский университет (Нидерланды), Университет Брюсселя (Бельгия), Университет Генуи (Италия), Университет Ла Сапьенца (Италия), РУДН (Россия) и другие.

В финальном поединке студентки БГУ выступали против команды Софийского университета имени святого Климента Охридского (Болгария).

Команду БГУ подготовили старший преподаватель кафедры международного права Екатерина Кузнецова и выпускница ФМО Татьяна Зинякова.



Судейский состав европейского отборочного тура был представлен известными учеными и юристами-практиками, специализирующимися в области международного космического права и правового регулирования киберпространства. В их числе глава Комитета по политике и правовым вопросам Управления ООН по вопросам космического пространства Никлас Хедман, вице-президент Европейского центра по космическому праву Франс фон дер Дунк и др.

Мировой финал пройдет в Бремене (Германия) со 2 по 4 октября 2018 года в рамках Международного конгресса астронавтики. В этом году соперниками белорусок станут три команды из Индии, США и Африки.



