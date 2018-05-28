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Беларусь хочет возобновить переговоры о цене на газ с Россией

29.05.2018 20:45 — Разное | ОНТ  
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Беларусь предложила новому составу российского правительства возобновить переговоры по цене на газ. Об этом 29 мая заявил вице-премьер Владимир Семашко на открытии Белорусского промышленного форума.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Сейчас мы должны определить формулу ценнобразования в создании единого рынка электроэнергии. В себестоимости производства электроэнергии почти 85% – это газ. Имея цену газа вдвое выше, чем в России, мы просто не можем думать о каком-то рынке. Это просто нонсенс. Надо просто ликвидировать. Мы на такой шаг пойти не можем, будем продолжать переговоры».

В этом году за тысячу кубометров газа Беларусь платит 129 долларов. Справедливые цены на энергоносители – важная составляющая конкурентоспособности белорусской продукции. Вопрос о цене должен быть решён до июня следующего года (это время создания общего евразийского энергетического рынка). При этом вопрос с поставками нефти на белорусские заводы уже решён. Увеличение объёмов переработки возможно уже в этом году. Все эти темы обсуждают и на полях, и в кулуарах форума, участвуют в котором пять российских регионов. Это крупнейшая площадка для общения промышленников, здесь ждут подписания новых соглашений о продажах и производственной кооперации.

 
 
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​Беларусь предложила новому составу российского правительства возобновить переговоры по цене на газ. Об этом 29 мая заявил вице-премьер Владимир Семашко на...
 
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