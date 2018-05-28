Что увидели случчане, проехав до Копыля и обратно. Впечатления от одного путешествия



Карта шестичасового путешествия по Слуцкому и Копыльскому районам Наталья Валентинова

Случчане за шесть часов путешествия от Слуцка до Копыля проехали 86 километров и увидели 15 примечательных мест: дворянскую усадьбу, старинный храм, торговые ряды 19 века, попробовали воды из святого источника.

Поездка, организованная Братством Святой Софии Слуцкой и лекторием по истории Случчины, состоялась 12 мая. О своих впечатлениях рассказала корреспондент «Кур'ера», которая путешествовала вместе со случчанами.

Наш маршрут был таким: Слуцк — Грозово — Копыль — Ленино — Слуцк. Время в пути — около 6 часов, учитывая проезд на автобусе, экскурсии, остановку на обед.

Грозово

Первая остановка возле Креста в центре Грозово. Он установлен в память 2-го Грозовского полка защитников Белорусской Народной Республики, созданного в ноябре 1920 года. Фото: Наталья Валентинова О былом величии Грозова сегодня напоминают торговые ряды (2-я половина XIX в.), развалины усадьбы Мержеевских и фотография Свято-Никольской церкви 1917 года, появившейся на месте костёла в Честь Снятия с Креста Спасителя в 1877 году. Сам же костёл был построен в 1802 году на деньги предводителя дворянства Слуцкого повета М. Барановича

Так выглядит усадьба Мержеевских сегодня. Новые владельцы дворца пытались вести реставрационные работы: снесли крышу, разрушили галерею, отремонтировали колонны. Дворец был построен в стиле классицизма в начале XIX века. Парадный фасад выделялся массивным портиком из четырех колонн. С двух сторон от него — монументальные вазы на высоких пьедесталах. Дворец построили на холме, северный склон которого обрывался к пойме реки Ужанка. Спуск к реке пересекали террасы и цветники.

Копыль

Копыль расположился на холмах-горках. Копыль стал старше Слуцка, когда два года назад датой его основания стали считать 1006 год.

В соответствии с уставной грамотой Туровской епархии 6513 года (1005/1006 годов). по указанию киевского князя Владимира была организована епископия в Турове:"…И придал к неи городы и погосты в послушание и священие и благословение держать собе Туровскои епископии;

Пинск, Новгород, Городен, Слоним, Берестеи, Волковыск, Здитов, Небле, Степан, Дубровица, Высочна, Слуцк, Копыл, Ляхов, Городен, Смедянь…".

Прошли по улицам в центре города. Наше внимание привлекли торговые ряды, с обновленными фронтонами зданий. Фото: Наталья Валентинова У музея постояли у памятника Тишки Гартного, известного белорусского писателя, уроженца Копыля, написавшего значимые слова о белорусах:

«Мы, беларусы, пасынкі жыцця, будзем ждаць і верыць. Мы будзем гаварыць разам з Евангеллем праўдзівыя і верныя словы, што „хто працярпеў да канца, той спасён будзе“. А хто ж больш працярпеў, як не яна, наша матка Беларусь? За тое ж і радасць — радасцю і шчасце — шчасцем будзе! А што прыйдзе лепшая пара — у гэта кожны павінен верыць!.. 1909 г.»

В центре города — Спасо-Вознесенский собор, построенный в 1866 году. Собор реставрировали, восстановили в 2016 году, в год его 150-летия.

Протоиерей Сергий Чарный рассказал нам об истории Копыля, собора, священнослужителях, их судьбах.

«Небесным покровителем нашего города является священномученик Владимир Пастернацкий, — пояснил отец Сергий. — Он служил здесь в 30-е годы ХХ века (1932−1937гг). В 1938 году был арестован, вывезен в г. Рославль и 21 января 1938 года расстрелян. Священномученик Владимир причислен к лику святых Беларуси в 1999 г., а в 2000 году прославлен Собором Русской Православной Церкви».

Почему сохранился храм, не был разрушен людьми, и временем

Отец Сергий считает, что Спасо-Вознесенский храм спасла особенная конструкция стен, построенных из бутового камня с добавлением кирпича. Камня в Копыле хватает, поэтому разбирать здание не имело смысла. В советское время в здании располагались школа детского творчества, ведомство ДОСААФ. В 1989 году церковь возвращена верующим.

«В том, как выглядит храм сегодня — заслуга прихожан, — говорит отец Сергий. — Восстановление и реставрация проводилась 5 лет. Сегодня церковь является историко-культурной ценностью и включена в Государственный список Республики Беларусь».

Отец Сергий показал часовню, построенную на месте старой церкви в честь великомучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

Дендропарк

На берегу реки Каменка, в 2017 г. Копыльским лесхозом был заложен дендропарк.

Замковая гора в Копыле располагается у слияния двух рек Мажи и Каменки и представляет собой почти правильный эллипс (приблизительно 60×100 метров). Верхняя площадка в форме чаши плавно понижается к центру. Некоторые исследователи считают, что на горе когда-то было построено городище: стояли стены и башни замка.

С горы, на которую решились подняться только три человека из нашей группы, открываются виды на город.

Под горой — источник с очень вкусной родниковой водой, которую мы попробовали и взяли с собой.

Ленино

Следующая остановка — у агрогородка Ленино, раньше называлось Романово.

На этом поле, в 1812 г. казаки генерала Платова на двое суток задержали французскую армию. На месте боя 200 лет спустя был установлен двенадцатиметровый крест с частичкой облачения Святой праведной Софии Слуцкой. Крест украшен четырнадцатью круглыми иконами с изображением двунадесятых праздников и почитаемых святых.

В Великую Отечественную войну здесь проходили кровопролитные бои. На местном кладбище много захоронений воинов, освобождавших местечко от немецко-фашистских захватчиков.

В центре села когда-то находилась Георгиевская церковь. На месте церкви был построен в советское время Дом культуры.



Такое фото получилось бы, если бы храм остался на месте (фотомонтаж).

На выезде из Ленино стоит памятный камень на месте старого городища.

Мы вернулись в Слуцк по старому Виленскому тракту, который в д. Селище пересекается с трактом Варшавским.

«Можно совершать паломнические поездки в святые места, известные всему миру, путешествия в далекие страны и вместе с тем, живя в Слуцке, не знать, какие исторические места находятся рядом. Оказывается не нужно ехать за впечатлениями за тридевять земель!» — сказала одна из участниц поездки.