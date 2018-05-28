Ради табачного бизнеса Олексина депутаты переносят границы Минска

В промзоне в Шабанах собираются развивать табачный бизнес. Производством собирается заняться компания, подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, пишет TUT.by. И ради этого проекта депутаты Мингорсовета проголосовали за изменение границ Минска. То есть для бизнеса одного человека меняются границы столицы страны, а участок площадью 1,48 гектара собираются включить в состав Минской области и Минского района. И это просто для того, чтобы производство оказалось за пределами города.

Кроме этого проекта, Олексин имеет интересы в сфере торговли нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе. Но и это не все: его компания «Энерго-Оил» недавно стала вторым импортером сигарет в Беларусь. Раньше такая привилегия была только у «Беларусьторга» Управления делами президента.

Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси. До 2012 года был партнером Юрия Чижа.