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Ради табачного бизнеса Олексина депутаты переносят границы Минска
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В промзоне в Шабанах собираются развивать табачный бизнес. Производством собирается заняться компания, подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину,
Кроме этого проекта, Олексин имеет интересы в сфере торговли нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте, логистике и ресторанном бизнесе. Но и это не все: его компания «Энерго-Оил» недавно стала вторым импортером сигарет в Беларусь. Раньше такая привилегия была только у «Беларусьторга» Управления делами президента.
Олексин — бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси. До 2012 года был партнером Юрия Чижа.
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