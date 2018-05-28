В России отзывают больше 130 тысяч Volkswagen и Skoda. Эти машины могут быть и у беларусов

В России тоже иногда отзывают машины. Притом по пустяковой, на первый взгляд, причине: у буксирной проушины, которая поставляется вместе с этими автомобилями, могут быть дефекты сварки, пишет Медуза. Вот только на самом деле она может банально оборваться при буксировке машины. Под кампанию попали Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, выпущенные в 2016-2018 годах, всего 132,6 тысячи автомобилей. Эти машины могли купить и беларусы, так что проверьте VIN-код своего свеженького WAG. Списки VIN-кодов подлежащих отзыву автомобилей Volkswagen и Skoda можно посмотреть на сайте Росстандарта.

Замена буксировочных проушин на всех отозванных авто обойдется Volkswagen Group примерно в 320 тысяч долларов.