Лавров: Лондон «охмурил» ЕС «делом Скрипаля»

Лондон «охмурил» ЕС «делом Скрипаля», пообещав предоставить доказательства

причастности Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

«Очень негативную, особую роль играет Лондон, который буквально охмурил большинство стран ЕС за счет аферы с так называемым «делом Скрипалей», огульно обвинив Россию, еще когда расследование даже не начиналось, и оно сейчас еще продолжается, а потом уговорив без предъявления фактов все страны ЕС присоединиться к высылке дипломатов, пообещав, что потом факты будут предоставлены», – сказал Лавров, выступая в Академии управления при

президенте Беларуси в Минске.

В итоге все «доказательства», по его словам, рассыпаются как карточный домик. В связи с этим в последнее время, отметил глава российского МИД, ряд европейских партнеров демонстрирует «готовность вернуться к здравому смыслу».