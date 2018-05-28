|
Лавров: Лондон «охмурил» ЕС «делом Скрипаля»
29.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Лондон «охмурил» ЕС «делом Скрипаля», пообещав предоставить доказательства
В итоге все «доказательства», по его словам,
В начале марта в Солсбери
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Великобритания пообещала предоставить доказательства причастности Москвы к отравлению, но в итоге это не сделала, сказал глава российского МИД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)