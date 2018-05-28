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Лавров: Лондон «охмурил» ЕС «делом Скрипаля»

29.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Лондон «охмурил» ЕС «делом Скрипаля», пообещав предоставить доказательства
причастности Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Очень негативную, особую роль играет Лондон, который буквально охмурил большинство стран ЕС за счет аферы с так называемым «делом Скрипалей», огульно обвинив Россию, еще когда расследование даже не начиналось, и оно сейчас еще продолжается, а потом уговорив без предъявления фактов все страны ЕС присоединиться к высылке дипломатов, пообещав, что потом факты будут предоставлены», – сказал Лавров, выступая в Академии управления при 
президенте Беларуси в Минске.

В итоге все «доказательства», по его словам, рассыпаются как карточный домик. В связи с этим в последнее время, отметил глава российского МИД, ряд европейских партнеров демонстрирует «готовность вернуться к здравому смыслу».

В начале марта в Солсбери были отравлены бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон возложил ответственность на Москву. Российская сторона категорически это отрицает.



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Теги: Минск
 
 
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Великобритания пообещала предоставить доказательства причастности Москвы к отравлению, но в итоге это не сделала, сказал глава российского МИД.
 
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