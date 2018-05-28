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Почему новые смартфоны Nokia представили именно в Москве

29.05.2018 20:48 — Разное | Tut.by  
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Сегодня HMD Global провела международный анонс новых смартфонов под брендом Nokia. Местом презентации выбрали Москву, что для крупных мировых производителей — большая редкость.


Обычно показы ключевых продуктов ААА-брендов проходят на крупных международных конференциях вроде MWC в Барселоне или IFA в Берлине, где одновременно представлено множество компаний.

Иногда для презентаций выбирают иные локации — например, флагманы Huawei P20 анонсировали на отдельном мероприятии в Париже, а анонс прошлогодних Galaxy S8 прошел в Нью-Йорке. В России и Беларуси обычно проходят лишь местные презентации, которые случаются спустя какое-то время после мировых глобальных анонсов.

Сегодняшняя презентация HMD Global стала первым международным мероприятием с показом ранее еще нигде не анонсированных смартфонов на нашей памяти, которая прошла в Москве. С продуктом Nokia в последний раз подобное происходило еще в 2003 году с анонсом телефона Nokia 1100.


Топ-5 вендеров по продажам смартфонов в Росии в в первом квартале года по информации аналитической компании Canalys

На такой шаг производитель пошел благодаря сильным позициям бренда Nokia в России. Представители компании ожидают, что представленные сегодня новинки (Nokia 2.1, Nokia 3.1 и Nokia 5.1) приобретут наибольшую популярность именно в этом регионе, поэтому и решили провести глобальную презентацию в Москве.

Отметим, что по итогам первого квартала нынешнего года, объем продаж смартфонов Nokia на российском рынке составил 377 тысяч устройств, что позволило HMD Global занять 5% рыночной доли. Для компании, смартфоны которой начали продаваться только в прошлом году, это отличный результат!

Во время презентации представители компании неоднократно повторяли, насколько им важен именно российский рынок и насколько лояльны к ним покупатели из этой страны. Nokia входит в топ-3 любимых в России брендов и имеет полумиллионную армию фанатов.


Для сравнения: в странах Европы HMD Global также стоит на пятой строчке по продажам, но там доля рынка составляет всего 3,5%. В Северной Америке HMD Global (в 2017 году) и вовсе не попала в пятерку крупнейших производителей по рыночной доле.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Nokia:

 
 
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Обычно показы ключевых продуктов ААА-брендов проходят на крупных международных конференциях.
 
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