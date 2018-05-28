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Почему новые смартфоны Nokia представили именно в Москве
Сегодня HMD Global
Обычно показы ключевых продуктов ААА-брендов проходят на крупных международных конференциях вроде MWC в Барселоне или IFA в Берлине, где одновременно представлено множество компаний.
Иногда для презентаций выбирают иные локации — например, флагманы Huawei P20 анонсировали на отдельном мероприятии в Париже, а анонс прошлогодних Galaxy S8 прошел в Нью-Йорке. В России и Беларуси обычно проходят лишь местные презентации, которые случаются спустя какое-то время после мировых глобальных анонсов.
Сегодняшняя презентация HMD Global стала первым международным мероприятием с показом ранее еще нигде не анонсированных смартфонов на нашей памяти, которая прошла в Москве. С продуктом Nokia в последний раз подобное происходило еще в 2003 году с анонсом телефона Nokia 1100.
На такой шаг производитель пошел благодаря сильным позициям бренда Nokia в России. Представители компании ожидают, что
Отметим, что по итогам первого квартала нынешнего года, объем продаж смартфонов Nokia на российском рынке
Во время презентации представители компании неоднократно повторяли, насколько им важен именно российский рынок и насколько лояльны к ним покупатели из этой страны. Nokia входит в топ-3 любимых в России брендов и имеет полумиллионную армию фанатов.
Для сравнения: в странах Европы HMD Global также стоит на пятой строчке по продажам, но там доля рынка
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Nokia:
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Обычно показы ключевых продуктов ААА-брендов проходят на крупных международных конференциях.
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