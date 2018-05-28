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Беларусь и Польша дали новый импульс трансграничному сотрудничеству

29.05.2018 21:07 — Разное | ОНТ  
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Более 50 миллионов евро на финансирование 32-х проектов трансграничного сотрудничества. Как будут расходоваться деньги? Это совместно будут контролировать Верховная контрольная палата Польши и Комитет государственного контроля Беларуси. 29 мая стороны подписали соответствующие соглашения. 

Сохранение Беловежской пущи, реки Западный Буг, развитие инфраструктуры Августовского канала – вопросы касаются и налаживания бизнеса и внимательного наблюдения за экологией. Чёткие правила должны выполнять обе стороны.

Кшиштоф Квятковски, председатель Верховной контрольной палаты Польши: «Договор, который сегодня подписан, является продолжением договора, которому 15 лет. Его главная цель – сделать сотрудничество легче. В первую очередь он касается совместного использования средств из европейских фондов, чтобы развивался туризм, налаживались контакты».
Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси: «Много общих точек соприкосновения – это борьба с лжепредпринимательством и структурами, которые после того, как мы приняли самые действенные меры, ушли за границу».

Кроме решения приграничных вопросов, польские коллеги поделятся опытом ведения лесного хозяйства и контроля за государственным расходованием средств.

 
 
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​Более 50 миллионов евро на финансирование 32-х проектов трансграничного сотрудничества. Как будут расходоваться деньги? Это совместно будут контролировать...
 
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