Беларусь и Польша дали новый импульс трансграничному сотрудничеству

Более 50 миллионов евро на финансирование 32-х проектов трансграничного сотрудничества. Как будут расходоваться деньги? Это совместно будут контролировать Верховная контрольная палата Польши и Комитет государственного контроля Беларуси. 29 мая стороны подписали соответствующие соглашения.

Сохранение Беловежской пущи, реки Западный Буг, развитие инфраструктуры Августовского канала – вопросы касаются и налаживания бизнеса и внимательного наблюдения за экологией. Чёткие правила должны выполнять обе стороны.

Кшиштоф Квятковски, председатель Верховной контрольной палаты Польши: «Договор, который сегодня подписан, является продолжением договора, которому 15 лет. Его главная цель – сделать сотрудничество легче. В первую очередь он касается совместного использования средств из европейских фондов, чтобы развивался туризм, налаживались контакты».

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси: «Много общих точек соприкосновения – это борьба с лжепредпринимательством и структурами, которые после того, как мы приняли самые действенные меры, ушли за границу».

Кроме решения приграничных вопросов, польские коллеги поделятся опытом ведения лесного хозяйства и контроля за государственным расходованием средств.