В Могилёвской области обеспокоены экологической ситуацией на некоторых озёрах

Озеро, которому вряд ли удастся восстановиться – в Могилёвской области бьют тревогу рыбаки. На одном из водоёмов в Мстиславском районе из-за выбросов от расположенной рядом свинофермы уже не первый раз травится рыба. И процесс этот не останавливается даже после посещения комплекса и выписанных службой природоохраны штрафов. Причина очень проста – не в порядке очистные сооружения, и похожих случаев по стране этой весной зафиксировали больше 130-ти.

Это маленькое озеро в поле в нескольких километрах от деревни Гуторовщина всегда было излюбленным местом рыбаков. Купаться сюда никто не ходил, вода чистая, поэтому с удочками посидеть часто приезжали даже из областного центра.

Комплекс, о котором идёт речь – обычная свиноферма, работает на этом месте не первый год. Руководство не скрывает: в этот раз очистные сооружения не справились. А по словам экологов, то, что видно на поверхности озераа – только часть проблемы.

Сергей Радкевич, заместитель начальника Могилёвской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте РБ: «Рыбу подсчитать, которая вся погибла, не представляется возможным, потому что она легла на дно. Также необходимо отметить, что в 2018 руководителю предприятия «Вихра» сотрудниками инспекции выдавались предписания на предотвращение загрязнения».

Руководству свинокомплекса грозит крупный штраф не только за сам факт выброса отходов (за это сельхозпредприятие заплатит более трёх тысяч рублей), но и за игнорирование предписаний. Ручьи нечистот, которые текут от комплекса по направлению к озеру, – наглядное представление о масштабе проблемы. Их присыпали землёй, спешно вывезли тонны навоза, но повторное ЧП не исключено.

Похожая ситуация в посёлке Елизово. Жёлтое озеро посреди леса площадью в 300 квадратных метров со зловонным запахом – результат «морального устаревания» очистных сооружений. Река Березина – всего в двадцати метрах. И это уже серьёзные экологические риски.

Александр Садовский, заместитель начальника Осиповичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира: «В 2017 году Осиповичской межрайонной инспекцией было выявлено данное правонарушение. Осиповичский водоканал был привлечен к административной ответственности. Был вручен акт о нанесении вреда на сумму 15 тысяч рублей».

Предприятию «Водоканал» эти очистные достались в наследство от местного стеклозавода более десяти лет назад уже в неработающем состоянии. Ремонту объект не подлежит. А на строительство нового, со слов местного руководства, нет денег.

Дмитрий Белый, директор Осиповичского предприятия «Водоканал»: «В этом году выделено порядка 6,5 тысяч рублей на корректировку проектно-сметной документации, которая после её изготовления нами будет направлена в область для включения в программу финансирования Всемирного банка».

В Быхове похожий проект движется к завершению. Реконструкция городских очистных сооружений должна закончиться уже в сентябре. Цена вопроса – более четырёх миллионов долларов. Как результат – в реку Ирдицу прекратятся сбросы грязных стоков. Во время половодья вода из этой местной речушки попадает в Днепр.

Анатолий Дубровский, главный инженер предприятия «Быховрайводоканал»: «В стоке вод иногда были допущены превышения допустимой концентрации. Поэтому и было принято решение о реконструкции, которая снимет данную проблему. Это будет практически чистая вода».

Только за первые два месяца весны по всей стране инспекторы составили более 130 протоколов. Это 130 грязных водоемов, некоторые из которых будут восстанавливаться годами. Сейчас специалисты думают над новыми мерами в дополнение к штрафам для тех, кто не понимает экологическую ценность белорусской воды. Даже если речь идёт о крохотном водоёме.