Ресурсы домашних хозяйств белорусов в I квартале составили Br1135,9 в месяц

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Беларуси в I квартале текущего года составили в среднем Br1135,9 в месяц. Это следует из данных выборочного обследования, опубликованных на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.



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В январе-марте этого года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1135,9 в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа - Br1211,9, в сельских населенных пунктах - Br940,4. При этом расходы в расчете на домашнее хозяйство оказались на уровне Br1063,8 в месяц, из которых Br806,1 (75,8%) приходится на потребительские нужды.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств траты на питание составили 40,8%, на покупку непродовольственных товаров - 29,8%, на оплату услуг - 26,2%.

Располагаемыми ресурсами считаются денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы - это расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В их состав не включаются налоги, материальная помощь и другие траты, не связанные с потреблением, а также все расходы на производство сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и в целях накопления (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).