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На питание уходит больше 40% бюджета. Какие доходы и траты у средней белорусской семьи
29.05.2018 21:16 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси каждая средняя семья ежемесячно располагает суммой почти в 1136 рублей. Это следует данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в первом квартале этого года. При этом доходы и расходы жителей городов и деревень заметно отличаются.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка сумма, которой ежемесячно располагает среднестатистическая белорусская семья, в первом квартале этого года составила 575 долларов.
При этом располагаемые ресурсы в городах и поселках городского типа в январе-марте составили 1212 рубля (или 614 долларов) в месяц, а в сельских населенных пунктах — 940 рублей (476 долларов).
Денежные расходы в расчете на одну семью в целом по стране в первом квартале составили 1 063,8 рубля в месяц. Из них 806,1 рубля (или 75,8%) приходится на потребительские расходы — траты на питание, в том числе в общепите, на покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.
При этом в потребительские расходы не включают налоги, материальную помощь, расходы на личное подсобное хозяйство и накопление — банковские вклады, покупка недвижимости, валюты.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,8%, на покупку непродовольственных товаров — 29,8%, на оплату услуг — 26,2%.
Напомним, в Беларуси за чертой бедности в первом квартале
На конец марта население Беларуси составляло 9 миллионов 484,3 тысячи человек. То есть за чертой бедности находилось около 559,6 тысячи человек.
Выше всего уровень малообеспеченности в Брестской (8,4% от всего населения региона) и Гомельской областях (8%). Ниже всего этот показатель в Минске — 1,5%.
Среди семей уровень малообеспеченности в январе-марте составлял 4,1% (в предыдущем квартале — 4,2%). Чаще всего за чертой бедности оказываются семьи с несовершеннолетними детьми, среди которых 8,4% — малообеспеченные. Для сравнения: среди семей без детей этот показатель составляет 1,9%.
Выше всего уровень малообеспеченности среди семей в Гомельской (5,7%) и Брестской областях (5,6%), а ниже всего — в Минске (1,1%).
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В Беларуси каждая средняя семья ежемесячно располагает суммой почти в 1136 рублей. Это следует данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по...
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