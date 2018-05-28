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На питание уходит больше 40% бюджета. Какие доходы и траты у средней белорусской семьи

29.05.2018 21:16 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси каждая средняя семья ежемесячно располагает суммой почти в 1136 рублей. Это следует данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в первом квартале этого года. При этом доходы и расходы жителей городов и деревень заметно отличаются.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55948.php

На питание уходит больше 40% бюджета. Какие доходы и траты у средней белорусской семьи

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка сумма, которой ежемесячно располагает среднестатистическая белорусская семья, в первом квартале этого года составила 575 долларов.

При этом располагаемые ресурсы в городах и поселках городского типа в январе-марте составили 1212 рубля (или 614 долларов) в месяц, а в сельских населенных пунктах — 940 рублей (476 долларов).

Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Денежные расходы в расчете на одну семью в целом по стране в первом квартале составили 1 063,8 рубля в месяц. Из них 806,1 рубля (или 75,8%) приходится на потребительские расходы — траты на питание, в том числе в общепите, на покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.

При этом в потребительские расходы не включают налоги, материальную помощь, расходы на личное подсобное хозяйство и накопление — банковские вклады, покупка недвижимости, валюты.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,8%, на покупку непродовольственных товаров — 29,8%, на оплату услуг — 26,2%.

Напомним, в Беларуси за чертой бедности в первом квартале находилось 5,9% населения, сообщает Белстат по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, который с 1 мая вырос на 3,6% и составил 206,58 рубля. По сравнению с предыдущим кварталом уровень малообеспеченности в Беларуси не изменился.

На конец марта население Беларуси составляло 9 миллионов 484,3 тысячи человек. То есть за чертой бедности находилось около 559,6 тысячи человек.

Выше всего уровень малообеспеченности в Брестской (8,4% от всего населения региона) и Гомельской областях (8%). Ниже всего этот показатель в Минске — 1,5%.

Среди семей уровень малообеспеченности в январе-марте составлял 4,1% (в предыдущем квартале — 4,2%). Чаще всего за чертой бедности оказываются семьи с несовершеннолетними детьми, среди которых 8,4% — малообеспеченные. Для сравнения: среди семей без детей этот показатель составляет 1,9%.

Выше всего уровень малообеспеченности среди семей в Гомельской (5,7%) и Брестской областях (5,6%), а ниже всего — в Минске (1,1%).

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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