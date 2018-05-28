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Беларусь - Австрия: подробности телефонного разговора Александра Лукашенко и Себастьяна Курца

29.05.2018 21:16 — Разное | ОНТ  
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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сегодня пригласил Александра Лукашенко посетить страну. Двусторонние отношения лидеры обсудили в ходе телефонного разговора по инициативе австрийской стороны.

Федеральный канцлер проинформировал Президента о тех изменениях, которые произошли на политическом поле Австрии. В своей должности политик находится менее полугода. Александр Лукашенко лично поздравил Себастьяна Курца с назначением на этот пост. К слову, Курц – самый молодой глава правительства в мире (ему 31 год). Прежде политик уже посещал Беларусь, но в статусе министра иностранных дел Австрии.

Сегодня стороны обсудили наработанные между странами контакты в различных сферах и сошлись во мнении, что их ни в коем случае нельзя потерять. В ответ на приглашение Себастьяна Курца посетить Австрию, Александр Лукашенко пригласил Федерального канцлера приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов. Особое внимание стороны уделили прошедшему в Минске международному форуму «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» экспертной инициативы «Минский диалог». Себастьян Курц подчеркнул положительные итоги конференции и выразил готовность поддержать и оказать помощь по всем направлениям в проведении основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Этот форум Беларусь примет осенью.

Речь также шла о взаимодействии в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Австрия прочно вошла в число ведущих инвестиционных партнёров Беларуси. Александр Лукашенко и Себастьян Курц обсудили работу белорусского сектора телекоммуникаций, в частности, мобильного оператора Velcom – это дочерняя компания холдинга «Телеком Австрия». В целом, Александр Лукашенко отметил позитивную динамику белорусско-австрийских отношений и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога, обозначив приверженность дальнейшему развитию сотрудничества с Австрией.

 
Теги: Минск
 
 
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​Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сегодня пригласил Александра Лукашенко посетить страну. Двусторонние отношения лидеры обсудили в ходе телефонного...
 
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