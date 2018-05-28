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Мужчина попал под троллейбус в Минске
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилой мужчина попал под троллейбус в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП случилось сегодня около в 15.45 на остановке по ул. Руссиянова. Инцидент произошел, когда троллейбус выехал с остановки. Мужчина попал под заднее правое колесо транспортного средства.
Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, выясняются причины случившего.-0-
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилой мужчина попал под троллейбус в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ДТП случилось сегодня около в 15.45 на остановке по ул....
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