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Прокуратура Германии в спешке продала криптовалюту на 12 миллионов евро из-за нестабильного курса
Прокуратура Германии в срочном порядке продала криптовалюту на 12 миллионов евро, которую конфисковала за последний год.
Правоохранительные органы начали избавляться от виртуальных денег из-за «нестабильности курса». Прокуроры проводили штучные сделки с февраля 2018 года — тогда биткоин резко упал с 10 до 6 тысяч долларов.
Всего было продано 1 312 биткоинов, 220 эфириума и другой валюты, изъятой Агентством по борьбе с киберпреступностью в ходе расследований.
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Всего было продано 1 312 биткоинов, 220 эфириума и другой валюты, изъятой Агентством по борьбе с киберпреступностью в ходе расследований.
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